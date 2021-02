11:57 Uhr

Erneut kein Rennen für Marina Sauter

Wintersport: Nach Absage hofft die Biathletin aus Bächingen jetzt auf Ruhpolding.

Von Günther Hödl

Bei der Biathlon-Weltmeisterschaft mussten sich die deutschen Aktiven mit zwei Medaillen bescheiden. Erst gar keine Chance, sich sportlich zu beweisen, bekommt in dieser schwierigen „Corona-Saison“ bislang die Bächingerin Marina Sauter: Auch der fünfte Termin im Rahmen des Deutschland-Pokals, die Rennen am vergangenen Wochenende in Altenberg/Sachsen, wurden kurzfristig abgesagt.

Wohl die letzte Chance auf einen Wettkampf

Jetzt hofft die 23-jährige Leistungssportlerin, die am Zollstützpunkt in Mittenwald lebt, auf ihre wohl letzte Chance, sich in diesem Winter im Zweikampf von Skilanglauf und Schießen beweisen zu können: Vom 11. bis 14. März steht das „Finale“ des Deutschland-Pokals in der Biathlon-Hochburg Ruhpolding auf dem Terminplan. Noch. Sollte auch daraus ebenfalls nicht werden, hätte Sauter seit der deutschen Meisterschaft im Sommer keinen Wettkampf mehr bestreiten dürfen.

Themen folgen