Ernüchterung beim BC Schretzheim

Kleeblatt-Teams gehen am zweiten Spieltag auswärts leer aus

Von Helmut Frank

Nach dem erfolgreichen Saisonstart kam nun am zweiten Spieltag die Ernüchterung. Die BCS-Kegelteams waren auswärts ohne Erfolg. Die gute Leistung der Zweitliga-Frauen beim SKC Gaisbach wurde am Ende nicht belohnt, der Gastgeber ging glücklich mit drei Kegeln mehr als 5:3-Sieger (3231:3228) von den Bahnen. Das Spiel war von Anfang an sehr ausgeglichen. Monika Kopp als BCS-Beste mit 568 Holz unterlag in einem hochklassigen Duell. Der Schlussteil entwickelte sich zu einem wahren Krimi. Unglücksrabe war Marion Frey, die im letzten Satz bei Wurf 28 und 29 den frei stehenden König jeweils nur knapp verfehlte und somit nicht mehr in die Vollen kam.

Ergebnisse: Zentler – Kopp 1:0 (3:1/573:568), Mlinaric – Grau 0:1 (2:2/506:508), Gebauer – Hollet 1:0 (3:1/575:520), Pflugfelder – Weitmann-Griesinger 0:1 (0,5:3,5/514:567), Möhler – Perzl 0:1 (2:2/512:526), Binder – Frey 1:0 (2:2/551:539)

Die berüchtigten Bahnen in Hofdorf ließen die BCS-Männer mit 2:6 (8,5:15,5; 3133:3210) stolpern. Bereits im Mittelteil deutete sich die Niederlage an. Beide BCSler verloren ihre Partien und gaben zudem noch 49 Kegel ab.

Ergebnisse: Kammermeier – Meißner 0:1 (2:2/491:533), A. Fürst jun. – Lindner 1:0 (3,5:0,5/580:533), Seidl – Ruschitzka 1:0 (3:1/543:520), A. Fürst – Krebs 1:0 (2:2/533:512), Pflamminger – Zaschka 1:0 (3:1/557:525), Förster – Zohner 0:1 (2:2/506:509)

Beim Derby in Rain wäre für die BOL-Frauen mehr möglich gewesen als ein 2:4 (1925:1955). Rain hatte zwei starke Ergebnisse, die letztendlich die bessere Holzzahl ausmachten.

Ergebnisse: Meisinger – Hölzle 1:0 (2:2/537:504), Zinnecker – Bibo 0:1 (2:2/470:475), Bildhoff – Pelger 0:1 (0:4/409:481), Mittring – Kehrle 1:0 (4:0/539:465)

Männer-Bezirksliga: Marktoberdorf – BCS II 5:3 (11:13/3090:3064). Kirsten – Krebs 0:1 (1:3/529:571), Petz – Otter 1:0 (2:2/501:454), Heidl – M. Ruschitzka 0:1 (0:4/500:564), Bragatto – Rehm 1:0 (2,5:1,5/523:454), Gleißner – B. Ruschitzka 0:1 (2:2/524:539), Boscher – Grauer 1:0 (3,5:0,5/513:482); Frauen-Bezirksliga: BCS III – Zuchering 5:1 (11:5/2020:1825). Klapperich – Suchy 1:0 (2:2/513:504), Grauer – Wurzer/Heimerl 1:0 (4:0/516:397); Klatt – Lösel 0:1 (1:3/492:492), Urban – Blunder 1:0 (4:0/489:432); Männer-Kreisklasse: BCS III – SG Holzheim-Bausch IV 5:1 (8:8/1800:1779). Weber – Saule/Tändler 1:0 (3:1/464:383), Otter – Hämmerle 1:0 (3:1/439:428), Bayer – Wiedholz 0:1 (0:4/426:510), Oblinger – Volkmann 1:0 (2:2/471:458); Jugend: LMR Donau-Lech – BCS 6:0 (3,5:12,5). E. Ramsperger – Rehm 0:1 (1:3/411:424), Kling – Otter 0:1 (0:4/389:444), J. Ramsperger – Ruschitzka 0:1 (488:449), Sarwas – Weindl 0:1 (1,5:2,5/479:487)

