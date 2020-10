04:36 Uhr

Erschwerte Planungen beim FC Gundelfingen

Landesliga Südwest: Nach dem Gastspiel beim TSV Jetzendorf wartet auf Gundelfingen eine unfreiwillige Pause. Und Weichlers Einsatz ist noch fraglich.

Von Walter Brugger

Wie schnell Planungen dieser Tage über den Haufen geworfen werden und wie lange ein Spielplan für Amateurfußballer verbindlich ist, wurde beim Landesliga-Spitzenreiter FC Gundelfingen in dieser Woche offensichtlich. Dabei ging es um das anstehende nächste Heimspiel gegen den TuS Geretsried, das ursprünglich für den 10. Oktober vorgesehen war. Um in Corona-Zeiten alles etwas zu entzerren und die Hygiene-Auflagen richtig umsetzen zu können, einigte sich der FCG mit den Oberbayern auf eine Verlegung um einen Tag auf Sonntag. Zwei Stunden später war dann alles hinfällig, weil die Auslosung der Hauptrunde im Bayerischen Toto-Pokal erfolgte – und die Geretsrieder dort beim Nachbarn 1. FC Penzberg antreten. Der Pokal hat Vorrang, damit fällt das Landesliga-Punktspiel vorerst flach. Ob es am einzigen noch freien Termin dieses Jahres, dem 22. November, stattfinden kann, ist noch offen.

Kein Selbstläufer für Gundelfingen

Auf die Gundelfinger wartet damit ein spielfreies Wochenende, zuvor haben sie allerdings an diesem Sonntag (14 Uhr) noch die Aufgabe beim TSV Jetzendorf zu bewältigen – die Trainer Martin Weng keineswegs als Selbstläufer betrachtet: „Das hat die ganze Saison schon gezeigt, wir mussten uns die Erfolge in jedem Spiel erarbeiten. Ausnahmslos. Das wird gegen die zweikampfstarken Jetzendorfer nicht anders sein. Außerdem ist doch jeder heiß darauf, uns als Tabellenführer ein Bein zu stellen. Das wird diesmal nicht anders sein.“

Den Re-Start mit dem 2:0-Sieg gegen den SV Bad Heilbrunn und dem 1:1 gegen den 1. FC Sonthofen bezeichnet Weng durchaus als gelungen, selbst wenn gegen Sonthofen die Serie von neun Heimsiegen in Folge endete – und Keeper Dominik Dewein nach 541 Minuten mal wieder hinter sich greifen mussten. Für die Gundelfinger war es erst der zehnte Gegentreffer in dieser Saison.

"Pferdekuss" am Oberschenkel

Ob es zu Änderungen in der Startelf kommt, hängt ein Stück weit auch davon ab, ob Elias Weichler nach seinem Pferdekuss am Oberschenkel einsatzfähig ist. Unter der Woche konnte der Verteidiger nur eingeschränkt trainieren. „Aber auch andere Umstellungen sind durchaus denkbar“, erklärt Weng und macht seinen „Bankspielern“ Hoffnung auf längere Einsätze. „Deren Qualität haben wir ja schon mehrmals angesprochen“, so der Coach.

