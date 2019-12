vor 22 Min.

Erste Niederlage

Diemantstein gibt Nachwuchs eine Chance und nimmt auch Rückschläge in Kauf

Den ersten Schritt in Sachen Verjüngung ihrer Gauligamannschaft vollzogen die Diemantsteiner Schützen im letzten Heimschießen dieses Jahres gegen Gast Dattenhausen. Aus dem aktuellen Stamm der Mannschaft waren noch zwei Akteure dabei. Ergänzt wurden sie durch Nils Schüle und den bereits mehrfach eingesetzten David Bölke. Der Nachwuchs machte seine Sache gut, die einkalkulierte Niederlage gegen Dattenhausen fiel mit 1422:1465 letztlich doch sehr deutlich aus. Trotzdem wird der eingeschlagene Weg weitergegangen und in den nächsten Wettkämpfen versucht, so viel wie möglich die Jungschützen einzusetzen.

Christian Gerstmeier bestätigte zum Abschluss der Vorrunde wieder einmal seine starke Form. Total locker und zu Scherzen am Stand mit dem Nachwuchs aufgelegt, brachte er eine solide Vorstellung und war mit 376 Ringen erwartungsgemäß auch Tagesbester. Zum ersten Mal im Team stand Nils Schüle und zeigte sofort, wo seine Stärken liegen. Er blieb völlig ruhig und zeigte mit seinen 357 Ringen eine tadellose Vorstellung.

David Bölke kam bei seinem dritten Einsatz in der Gauliga diesmal nicht so recht klar und wurde durch etliche Ausreißer nach unten gedrückt. Dennoch kann er mit den erzielten 336 Ringen zufrieden sein. Bei Walter Gerstmeier war von Anfang an der Wurm drin, ein Ende seiner Karriere ist absehbar. Er enttäuschte mit 353 Ringen. (ger)

