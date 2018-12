12.12.2018

Erstmals über 1500 Lokalsport

Diemantstein überzeugt im Kellerduell in Dunstelkingen. Auch die Zweite siegt

Zum Abschluss der Schießsport-Vorrunde führte der Weg der Diemantsteiner Gauoberliga-Mannschaft zum Kellerduell nach Dunstelkingen ins benachbarte Baden-Württemberg. Das Quartett aus dem Kesseltal ließ auf dem Härtfeld von Anfang an kaum Zweifel am Sieg aufkommen – 1502:1466 hieß es am Ende für die Gäste. Die zuletzt erkennbare Leistungssteigerung setzte sich fort. Zum ersten Mal in dieser Saison wurden über 1500 Ringe erzielt. Betrachtet man aber die vier Einzelduelle, war es eine knappe Angelegenheit, weil das alles entscheidende Duell von Christian Gerstmeier erst auf den letzten vier Schüssen gewonnen wurde.

Nach zwei zuletzt durchwachsenen Auftritten zeigte Mannschaftsführerin Sabrina Rauh wieder ihr wahres Gesicht mit 386:372 Ringen. Deutlich enger und vor allem spannend bis zum letzten Schuss verlief das Duell von Christian Gerstmeier. Während der gesamten Zeit leicht in Rückstand liegend, zeigte er sich sehr nervenstark und zog noch an seinen Gegner vorbei (373:372).

Den stärksten Kontrahenten hatte Stefan Mährle. Der junge Dunstelkinger steigerte sich enorm und ließ dem routinierten Diemantsteiner keine Chance (373:378). In einem Generationen-Duell behielt Walter Gerstmeier gegen seinen jungen Gegner mit 370 Ringen das bessere Ende für sich.

Überaus erfreulich war der letzte Auftritt dieses Jahres der zweiten Mannschaft beim 1361:1336-Heimsieg gegen Mörslingen. Tagesbester Schütze wurde Lucas Bölke mit starken 350 Ringen. Die beiden Schwestern Leoni und Selina Wilfling kamen auf 340 bzw. 339 Ringe. David Bölke erreichte 332. (ger)

