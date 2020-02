vor 5 Min.

Erweitertes Trainerteam: Noch mehr Unterstützung für den FCG

Der FC Gundelfingen verlängert mit Martin Weng und erweitert sein Trainerteam. Florian Strehle bekommt dabei ein neues Aufgabengebiet.

Von Walter Brugger

Der sportliche Erfolg und das persönliche Wohlempfinden stimmen. Deshalb gab es für Martin Weng auch keinen Grund, die Landesliga-Fußballer des FC Gundelfingen am Ende der laufenden Saison zu verlassen. Die logische Folge war, dass der 35-Jährige sein Engagement um ein weiteres, dann drittes Jahr an der Donau verlängert.

FC Gundelfingen: Führungsriege wünscht sich Kontinuität

Es ist die Kontinuität, die sich auch die Führungsriege beim FCG wünscht. Schon bei der Verpflichtung Wengs hatte der Sportliche Leiter Stefan Kerle den Wunsch geäußert, „dass wir mal wieder längerfristig mit einem Trainer zusammenarbeiten“. Das ging in Erfüllung, auch die schwierige Phase mit dem Abstiegskampf in der Saison 2018/19 haben Weng und die Grün-Weißen gemeinsam gemeistert und durften die vergangenen Woche die Tabellenführung in der Landesliga Südwest genießen.

Die Genussphase ist vorbei, aktuell laufen die Vorbereitungen auf die Frühjahrsrunde – und auch die anstehende Saison 2020/21. Dass Weng dabei eine Schlüsselrolle einnimmt, ist schon lange klar. Und egal, ob der FC Gundelfingen dann in der Landes- oder gar in der Bayernliga spielt, künftig wird der Coach bei den Gärtnerstädtern noch mehr Unterstützung erhalten. „Der Trainer hat in den Gesprächen selbst das Thema Optimierung angesprochen“, erklärt FCG-Abteilungsleiter Christian Renner, „und ein zentraler Punkt war dabei die Mittwochseinheit. Da soll künftig noch individueller auf die Spieler eingegangen werden.“

Ein weiterer Assistenzcoach

Weshalb das Trainerteam erweitert wird. Zusätzlich zum spielenden Co-Trainer Philipp Schmid bekommt Weng einen weiteren Assistenzcoach, der im Verein alles andere als ein Unbekannter ist. Schließlich war Florian Strehle bereits in der Nachwuchsarbeit beim FCG tätig, betreut nach der Rückkehr von seinem Heimatverein SSV Glött seit zweieinhalb Jahren erfolgreich die U23 in der Kreisliga und wird diese Aufgabe am Saisonende abgeben. „Es reizt mich, in der Landes- oder Bayernliga reinzuschnuppern“, erklärte der 47-Jährige zum Jahresende. Nun ist die entsprechende Aufgabe bei den Gärtnerstädtern gefunden. „Gerade mittwochs ist bei uns die Trainingsbeteiligung am größten, denn da nehmen wir auch immer Perspektivspieler aus der U23 und U19 hinzu. Da ist es ideal, wenn ich künftig durch Florian Unterstützung erhalte“, so Weng.

Strehle wird zusätzlich zu seinem Engagement bei der „Ersten“ noch als Bindeglied beim Übergang aus dem Junioren- ins Herrenlager bilden und damit Michael Unger ablösen, der im Verein andere Aufgaben übernimmt. Wer Strehles Nachfolger beim Kreisliga-Team wird, ist noch nicht abschließend entschieden. „Die Gespräche laufen“, so Abteilungsleiter Renner, wobei nach einem zusätzlichen Mann gesucht wird, der mit dem aktuell als Co-Spielertrainer agierenden Peter Matkey zusammenarbeiten wird.

Ansonsten steht das Trainerteam

Ansonsten steht das Trainerteam bei den Gundelfingern, da der Verein auch weiterhin auf die Dienste von Fitnesscoach Stefan Lemmert und Torwarttrainer Hubert Renzhofer bauen kann. „Beide sind sehr wichtig, bringen auch mal eine andere Ansprache und damit die nötige Abwechslung ins Training. Ich bin echt froh, dass wir auch ein so gutes Trainerteam haben“, so Weng.

