vor 35 Min.

Es geht doch!

Gundelfinger Überraschungscoup gegen Landesliga-Zweiten. HSG behält die Nerven, der TSV Wertingen unterliegt im Lokalduell

Als Tabellenzweiter der Männer-Landesliga war der Eichenauer SV in die Kreissporthalle angereist und damit klarer Favorit beim heimischen Schlusslicht, zumal er das Hinspiel deutlich mit 32:18 gewonnen hatte. Doch die Gundelfinger Handballer war hoch motiviert, diese Pleite auszubügeln. „Wir haben nichts zu verlieren und können ganz befreit aufspielen“, stimmte Kapitän Tobias Bauer sein Team auf die Partie ein. Und der Überraschungscoup gelang. Die Gärtnerstädter kamen gut in das Spiel und über schnelle Angriffe zum Halbzeitstand von 18:14. „Wir müssen weiter aufs Tempo drücken und konsequenter in der Defensive agieren“, motivierte Trainer Michael Hander seine Mannschaft. Die Gäste kamen zwar zunächst in der 38. Minute zum Ausgleich, aber anschließend sollte die Halbzeitansprache doch noch fruchten. In einer umkämpften Partie siegte der TVG 34:33 und beendete damit seine lange Niederlagenserie. (MSCH)

Spielfilm: 2:0, 6:3, 11:11, 18:13, 18:14 – 21:21, 25:25, 29:26, 29:29, 31:31, 34:32, 34:33

TV Gundelfingen: Lischka, Brucker; Schaarschmidt (10 Tore/3 Siebenmeter), Kunisch, Gerstmayr, Bauer (6/1), Gutbrod, Krumscheid (4), Frömel (6),Ruchti (3), Hegele, Schreitt (5)

Im für den weiteren Saisonverlauf wichtigen Heimspiel gegen den SC Ichenhausen behielt die HSG die Nerven. Mit 34:22 wurde nach einer kämpferisch sehr starken Leistung klar gewonnen. Die zahlreichen Zuschauer sahen im Vergleich zur Blamage in Königsbrunn von Beginn an eine völlig veränderte Mannschaft. In der Abwehr fanden die Gastgeber direkt Zugriff auf die Partie und auch im Angriff überforderten die Donautaler die Gäste durch eine spielerisch ansprechende Vorstellung. Der SCI, der im Abstiegskampf bereits mit dem Rücken zur Wand steht, hielt nur bis zur Pause halbwegs mit. Durch diesen Erfolg erschaffen sich die Handballer aus Lauingen und Wittislingen eine entspanntere Ausgangssituation im Kampf um den Ligaerhalt. Nicht nur in der Tabelle wirkt sich der Sieg positiv aus, sondern vor dem schweren Auswärtsspiel in Kissing auch für das Selbstvertrauen. (chr)

Spielfilm: 4:4, 11:8, 15:11 – 19:14, 26:19, 34:22

HSG Lauingen-Wittislingen: Rommel, Daumann; Maier Ma. (3), Egger, Meitinger (5/1), Wittlinger (2/1), Soderer (3), Mi. Maier (2), Märkl (5), Kinzler (6), Knecht (1), Wenger (7)

Für die Wertinger Bezirksliga-Männer hingen die Trauben beim Derby in Meitingen am Ende doch etwas zu hoch. Nach einem furiosen Start musste sich die Mannschaft von Trainer Seitz am Ende knapp mit 25:28 geschlagen geben. Bereits nach fünf Minuten führten die Gäste mit 4:0 und die 200 mitgereisten Fans dachten, dass ihr Team die Hausherren regelrecht überrollen würde. Die Meitinger konnten den Spielverlauf jedoch nach und nach zum 7:7 und zu einer 10:9-Führung in der 25. Minute wenden, woraufhin Gäste-Coach Andreas Seitz die benötigte Auszeit nahm. Zur Pause (13:13) lagen beide Teams nun gleichauf – und so musste sich im zweiten Abschnitt zeigen, wer die besseren Nerven hat. Meitingen legte schnell zwei Treffer vor – die Wertingen zwar immer wieder egalisieren, es konnte aber selbst nicht mehr in Führung gehen. Mit ausschlaggebend für die Niederlage war dann die 50. Minute. Beim Stand von 21:21 standen die Zusamstädter nach zweimaliger Zeitstrafe nur noch mit vier Mann auf dem Feld und mussten zusehen, wie die Gastgeber auf 25:22 davonzogen. Trotz der körperlichen Unterlegenheit kam Wertingen am Ende immer wieder zu Großchancen frei vor dem Tor, die der gegnerische Torwart brillant vereitelte oder die selbst kläglich vergeben wurden. „Meine Mannschaft war heute nicht konsequent genug, das Spiel mit voller Überzeugung für sich zu entscheiden“, resümierte Seitz am Ende. Mit einem Spiel weniger und drei Punkten Rückstand auf Meitingen ist Platz drei zwar noch nicht verloren, aber die Wertinger müssen vorerst wieder kleinere Brötchen backen. (MIGA)

Spielfilm: 3:5, 8:8, 13:13 – 18:17, 22:21, 28:25

TSV Wertingen: Bestle, Grande; Bohatsch (3), Gump (1), Osmani, Seitz (2/1), Munz (1), Reiner (5), Reitenauer Matthias (6/3), Thierauf (1), Straub (1), Reitenauer Manuel (5)

Themen folgen