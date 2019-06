00:02 Uhr

Extraklasse-Turnier

Bei der Bayerischen Meisterschaft in Gundelfingen sind die Gastgeber Außenseiter

Von Jürgen Wetzstein

Mixed-Volleyball der Extraklasse gibt es am Samstag in der Kreissporthalle in Gundelfingen zu sehen. Die gastgebende Volleyballgemeinschaft Gundelfingen trägt nach 2012 zum zweiten Mal die Bayerische Meisterschaft im Mixed-Volleyball aus – und ist als amtierender Schwäbischer Meister direkt qualifiziert. Zwölf Mannschaften gehen an den Start.

Spielberechtigt sind nur Spielerinnen und Spieler, die keinen Spielerpass in einer Liga des Verbands besitzen. Gundelfingens Volleyball-Chef Enrico Oeser sieht jedoch nicht nur den sportlichen Reiz der Veranstaltung: „Für uns ist die Vergabe der Veranstaltung nach Gundelfingen durch den Bayerischen Volleyballverband auch Anerkennung für die Arbeit, die wir hier im Bereich Breitensport leisten, aber auch ein Beweis für die optimalen Rahmenbedingungen, welche die Kreissporthalle für solch eine Veranstaltung bietet.“

Als Ausrichter wäre seine VGG ohnehin dabei gewesen, durch den überraschenden Titelgewinn bei den „Schwäbischen“ in Neusäß vor drei Wochen hat man sich auch sportlich für die Meisterschaft qualifiziert.

Die Trauben hängen bei der Bayerischen freilich deutlich höher. Gundelfingen sieht sich als krasser Außenseiter in diesem Turnier –nicht zuletzt aufgrund der starken Konkurrenz aus dem Großraum München. Über 300 Mixed-Teams sind hier im Spielbetrieb organisiert, die vier Besten geben in der Gärtnerstadt ihre Visitenkarte ab: Allen voran Turnierfavorit TSV Vaterstetten, der seit Jahren zur deutschen Spitzenklasse gehört. Aber auch der TSV Palling schaffte es im vergangenen Jahr bis zu den Deutschen Meisterschaften. Weitere fünf Teams reisen aus der Oberpfalz, Niederbayern und Mittelfranken nach Gundelfingen an. Das Zwölferfeld wird zudem vom VC Neusäß aus Schwaben komplettiert.

Die Vorrundenspiele beginnen um 9 Uhr. Die Platzierungs- und Endspiele werden ab 16 Uhr erwartet. Die beiden Erstplatzierten steigen zur Süddeutschen Meisterschaft auf, die im Herbst in Saarbrücken stattfindet. (pm)

