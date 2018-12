vor 54 Min.

Exzellente Antwort auf eine schwierige Frage Lokalsport

HSG Lauingen-Wittislingen verbessert ihre Lage im Kampf um den BOL-Klassenerhalt

Hat die Mannschaft die Kraft, auf die jüngste Derby-Pleite zu antworten? Diese Frage stellten sich die HSG-Verantwortlichen vor dem BOL-Auswärtsspiel in Haunstetten. Die Mannschaft gab darauf eine eindeutige Antwort: Sie holte nach spannendem Spielverlauf knapp mit 24:23 Toren ihren dritten Saisonsieg und verbesserte ihre Position im Abstiegskampf deutlich. Die Truppe der Coaches Joekel/Denk/Sandtner legte gut los und setzte sich schnell mit drei Toren ab. Eine konzentrierte Abwehr ließ kaum Lücken für die Hausherren. Im Angriff jedoch fehlte es noch etwas an Genauigkeit und der letzten Durchschlagskraft. Mit einer knappen Führung ging es in die Kabinen. Nach der Pause tat sich die HSG schwer, die Leistung aus den ersten 30 Minuten zu wiederholen. In der Schlussphase entschied jedoch der absolute Wille der Donautaler die Partie zu ihren Gunsten. (pw)

Spielfilm: 2:5 5:8 11:12 – 17:15 20:20 23:24

HSG-Herren: Huber; Maier Ma., Zehentmeier, Egger (2 Tore), Hippeli, Meitinger (7/3 Siebenmeter), Sand (1), Soderer, Mi. Maier (6), Märkl (3), Kinzler, Wenger (5)

Die HSG-Herren II siegen in einem weiteren Bezirksklassen-Schützenfest 37:32 beim TSV Weißenhorn. Sie behielten nach starker Anfangsphase die Oberhand. (mk)

Spielfilm: 3:10, 10:16, 15:21 – 20:25, 25:30, 32:37

HSG-Herren II: Mack, Kling; Biallaß (4), Renzer (4/1), Gandenheimer (5/1), Wendland (3), Brenndörfer (13), Mair (3), Kinzler (1), Schreitt (4)

Trotz der klaren Ausgangssituation (Zweiter gegen Schlusslicht) taten sich die HSG-Damen im Bezirksklassen-Duell mit Derbygast Gundelfingen II unerwartet schwer. Nach der Pause zogen sie in ihrer Leistung jedoch an und konnten verdientermaßen ihren fünften Sieg in Folge feiern. (hsg)

Spielfilm: 4:2, 7:6, 9:8; 12:9, 20:14, 22:15, 26:17

HSG-Damen: Bruno, Linder; Pappe, Menner, Lohner, Baur (2), Sand (10/4), Dürk (4), Bahlmann, Lovrekovic (2), Reinelt (1), Hirschbolz (4), Schmied, Kling (3/1 Siebenmeter)

