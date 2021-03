17:26 Uhr

FC Donauried sportlich und sozial engagiert

Die Spende für die Kartei der Not überreichen hier symbolisch die beiden Spielführer Florian Kapfer (links) und Manuel Schmidt.

Blick in die Vereine: Kicker aus Schwenningen, Blindheim und Gremheim „erlaufen“ knapp 300 Euro für das AZ-Leserhilfswerk Kartei der Not.

Von Günther Hödl

Zum einem Laufwettbewerb mit doppelten Zweck hatten die Fußballer des FC Donauried aufgerufen. Zum einen diente die vierwöchige Aktion der eigenen Fitness-Vorbereitung auf einen hoffentlich noch stattfindenden Re-Start der unterbrochenen Spielzeit, zum anderen wurde ein stattlicher Spendenbetrag erlaufen, der dem AZ-Leserhilfswerk Kartei der Not zugutekommt.

Die Kicker aus Schwenningen, Blindheim und Gremheim wuchsen dabei zum Teil über sich hinaus und sorgten so dafür, dass der Laufwettkampf aus sportlicher wie aus sozialer Sicht ein voller Erfolg wurde. 15 der einzeln durchgeführten Läufe gingen über mehr als 20 Kilometer, sieben Spieler spulten insgesamt jeweils über 100 Kilometer ab. Zwei davon, Tobias Kapfer und Tobias Nitbaur, waren am Ende sogar mehr als 200 Kilometer weit gekommen.

Vierwöchiger Wettbewerb

Der vierwöchige Laufwettbewerb diente aus sportlicher Sicht zum Fithalten während des inzwischen mehrmonatigen zweiten großen Corona-Lockdowns sowie der Vorbereitung auf einen Re-Start. Um die Organisation kümmerten sich die Mannschaftskapitäne Manuel Schmidt und Florian Kapfer.

Sie bildeten zwei Teams zu je elf Spielern: das Team „Manu“ und „Team Flo“. Jeder Kicker absolvierte individuell seine Läufe zeichnete diese mit einer Tracking-App auf. Zur Dokumentation dienten dann Screenshots, die an die Teamkapitäne geschickt wurden, welche wiederum eine Liste führten.

Sportliche setzte sich „Team „Manu“ mit insgesamt 1050,70 Kilometer durch. Die Kicker des „Team Flo“ waren 807,80 Kilometern unterwegs. Gelaufen wurde teilweise noch bei starkem Wind, Regen und Schnee – viel an der Donau südlich der drei Orte, deren Fußball sich im FC Donauried zusammengeschlossen haben.

Als zusätzliche Idee und Motivation war das „Laufen für den guten Zweck“ ausgerufen: Jeder Spieler spendete einen bestimmten Betrag pro gelaufenem Kilometer. Und nahezu jeder der Teilnehmer rundete seine Spende auf. Letztlich kam so ein Gesamtbetrag von 292,41 Euro für die Kartei der Not zusammen.

FC Donauried spielte zuletzt im Oktober

In der Tabelle der A-Klasse West III nimmt der FC Donauried aktuell übrigens den achten Platz ein – mit 27 Punkten und 47:42 Toren aus 20 Spielen. Letztmals am Ball war man am 10. Oktober 2020. Das Heimspiel gegen den SSV Steinheim ging damals 1:2 verloren.

