FC Heidenheim geht wieder in Kurzarbeit

Der Zweitligist muss weiter ohne Zuschauer-Einnahmen rechnen

Aufgrund der von der Politik verlängerten Corona-Maßnahmen steht fest, dass im Profisport und damit auch in der Zweiten Fußball-Bundesliga bis zum Jahresende und wohl auch darüber hinaus keine Zuschauer in den Stadien erlaubt sein werden. Wie bereits im vergangenen April und Mai muss deshalb der 1. FC Heidenheim erneut Kurzarbeit für seine Mitarbeiter in allen Verwaltungsbereichen, im Fan- und Ticketshop, im Gebäudemanagement der Voith-Arena, im Nachwuchsleistungszentrum und im Catering anmelden.

„Kurzarbeit für unsere Mitarbeiter ist leider notwendig, um die finanziellen Einbußen, die der momentane Sonderspielbetrieb ohne Zuschauer in den Stadien in erheblichem Maße mit sich bringt, so gut wie möglich aufzufangen“, erklärte FCH-Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald die Maßnahme und führt weiter aus: „Unser Ziel bleibt, alle rund 400 Arbeitsplätze zu erhalten.“

Verbunden damit sei ein freiwilliger Verzicht „unserer gesamten Mannschaft, des Trainer- und Funktionsteams, des Vorstands und des Aufsichtsrats, jeweils auf Teile der Gehälter und Bezüge“, so Sanwald: „Damit schaffen wir finanzielle Entlastung für die nachhaltige Existenzsicherung unseres Vereins.“ Der FCH-Chef fügt hinzu: „Ich bin optimistisch, dass wir auch diese Phase der Pandemie, dank des unverändert spürbar großartigen Zusammenhalts aller Beteiligten in der FCH-Familie, wieder meistern werden. Corona ist und bleibt für uns als 1. FC Heidenheim sportlich und wirtschaftlich die größte Herausforderung unserer Vereinsgeschichte!“

Im Fan- und Ticketshop des Zweitligisten gelten nun im Dezember veränderte Öffnungszeiten. Eingekauft werden kann dort in der Vorweihnachtszeit immer montags bis freitags zwischen 12 und 18 Uhr. Rund um die Feiertage bleibt der Shop vom 24. Dezember bis einschließlich 3. Januar geschlossen. Im neuen Jahr ist dann wieder ab Montag, 4. Januar 2021, 10 Uhr, geöffnet. (pm)

