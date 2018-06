FCG-Herren inLauerstellung

vor 27 Min.

Von Wolfgang Adlassnig

Während beide Herrenteams auch ihr drittes Punktspiel gewannen, gaben die Damen die Punkte in Nördlingen ab. Nur Isabel Förg holte ihr Einzel mit 10:5 im Match-Tiebreak. Marlene Sill, Amelie Ruchti, Angelina Stark, Isa Müller und Sandra Negele unterlagen in zwei Sätzen. Förg/Negele steuerten noch einen Doppelsieg zum 2:7-Endstand bei, Müller/Stark hatten im Match-Tiebreak mit 18:20 das Nachsehen.

Nach der Pfingstpause bleiben beide Herrenmannschaften in der Erfolgsspur und belegen in ihrer Gruppe ungeschlagen den zweiten Platz. In den nächsten Spielen wird sich zeigen, ob sie bei der Titelvergabe ein Wörtchen mitreden können. Die Herren I siegten 8:1 in Bäumenheim, mit dem gleichen Ergebnis schickten die Herren II den TC Wertingen IV auf die Heimreise. Spannung pur war bei den Herren 50 angesagt. Daheim gegen Buchdorf entschieden Wolfgang Adlassnig, Jürgen Scheffler und Georg Hieber ihre Einzel erst im Match-Tiebreak für sich. Vinzenz Zähnle gewann in zwei Sätzen. Diese 4:2-Führung wurde in den Doppeln fast noch verspielt. Adlassnig/Zähnle zeigten aber Nervenstärke und gewannen nach Abwehr von zwei Matchbällen 13:11 zum etwas glücklichen, aber verdienten 5:4-Gesamtsieg. Bei der Jugend unterlagen die Jüngsten (Midcourt) im Derby gegen Dillingen. Die Bambini schlugen Offingen 5:1. Während die Knaben II beim 0:6 gegen Zusmarshausen keine Chance hatten, gewannen die Knaben I in Stadtbergen mit dem gleichen Ergebnis. Pascal Mayer, Lucas Lindenmayr, Luca Merenda und Nikolas Gruß überzeugten dabei mit guten Leistungen.

