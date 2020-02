21.02.2020

Feinschliff auf dem Plastikgrün

In der Endphase der Vorbereitung testet der FC Gundelfingen beim TSV Gersthofen

Von Walter Brugger

Eine Faschingspause ist für die Landesliga-Fußballer des FC Gundelfingen nicht vorgesehen. Schließlich läuft die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde auf vollen Touren, in zwei Wochen geht es beim FC Kempten wieder um Punkte für den Überraschungs-Spitzenreiter. Ein kleines Zugeständnis, damit sie die „närrischen Tage“ abseits des Fußballplatzes begehen können, gibt es für die grün-weißen Kicker aber doch. Übers Wochenende ist kein Testspiel geplant, denn der Probelauf gegen den Bezirksliga-Tabellenführer TSV Gersthofen geht bereits am Freitagabend über die Bühne. Gespielt wird ab 19 Uhr auf dem Kunstrasen in der Ballonstadt.

Ob der finale Test gegen den FC Stätzling am Samstag kommender Woche ebenfalls in Gersthofen über die Bühne geht, ist noch offen. „Ich würde ganz gerne wenigstens ein Spiel auf einem Rasenplatz bestreiten. Wenn es das Wetter zulässt, werden wir das Spiel in Gundelfingen austragen“, gibt FCG-Coach Martin Weng Einblick in seine weiteren Planungen. Denn das Spiel auf Naturrasen haben seine Schützlinge in den vergangenen Wochen kaum geprobt, obwohl die Witterungsbedingungen für die Wintervorbereitung eigentlich ganz gut waren. „Vorige Woche waren wir zum ersten Mal auf unserem Trainingsplatz“, berichtet Weng, zuvor übten seine Schützlinge vor allem auf Kunstrasen. Alle bislang ausgetragenen Tests beim TSV Essingen (3:0), TSV Kottern (4:4), TSV Schwabmünchen (1:4) und gegen Schwaben Augsburg (3:1) wurden auf Plastik ausgetragen, dazu kommen etliche Laufeinheiten in Gundelfingen oder Einheiten in der Halle unter der Anleitung von Fitnesscoach Stefan Lemmert.

Beim TSV Gersthofen, wo das Spielertrainer-Duo Florian Fischer/Mario Schmidt in der Winterpause seinen Abschied zum Sommer angekündigt hat und wo anschließend Gerhard Hildmann (zurzeit FC Ehekirchen) als Nachfolger verpflichtet wurde, wartet nun erstmals in diesem Winter ein niederklassigerer Gegner auf den FCG. Dass der Bezirksligist die Gärtnerstädter trotzdem fordern wird, davon ist Trainer Weng überzeugt. Schließlich sollen sich seine Schützlinge so langsam den Feinschliff für das erste Landesliga-Pflichtspiel am 7. März beim FC Kempten holen.

