Fit aus dem Lockdown mit Klopapier: Ein Lauinger hat Übungen für daheim

Plus Als aktiver Fußballer und Trainer hat Wilfried Mayer viele Stationen erfolgreich absolviert. Hier zeigt der 59-jährige Lauinger, wie man sich mit kleinen Übungen daheim in Form halten kann.

Auch ein Fußball-Amateur kann auf der Welt herumkommen. So wie Wilfried Mayer. 100 Mal war der Lauinger für die Bezirks- oder Bayernauswahl nominiert und erfolgreich, Höhepunkt dabei seine Reise mit dem schwäbischen Team nach Malaysia, Hongkong, Vietnam und China. „Das war überaus anstrengend mit neun Partien in 19 Tagen, unter anderem vor 25000 Zuschauern in Kunming“, erinnert sich der inzwischen 59-Jährige – und legt einen „Funfact“ seiner Karriere nach: „Vor langer Zeit hatte ich sogar mal eine Traineranfrage von Swasiland.“

Mayer widerstand der Versuchung und bleib bodenständig. So klangen seine Stationen als Coach dann sehr vertraut: FC Gundelfingen, Glött, Donaualtheim, Aindling, Nördlingen und Rain. Als Aktiver trat er zuvor für Lauingen in der Jugend-Bayernliga gegen 1860 München oder den FC Augsburg an, im Seniorenbereich kickte „Stift“ Mayer für den FCL, Ulm, Donauwörth sowie den FC Gundelfingen (Bayernliga). „Sehr viel Freude gemacht haben mir auch die Spiele mit den AH-Mannschaften FCG und FCL sowie den Landkreisbombern. Leider ruht dort der Fußball coronabedingt schon sehr lange“, bedauert er.

Von Beruf ist Wilfried Mayer Betriebswirt und leitet das Lager des Kernkraftwerks Gundremmingen. Jung und fit gehalten haben ihnen auch seine drei Kinder. Sowie die Mädchen und Buben seines Stammvereins FC Lauingen, wo er sich seit zehn Jahren um den Nachwuchs kümmert. Dafür lässt er sich in Corona-Zeiten immer neue „Challenges“ – wie es auf Neu-Deutsch heißt – einfallen. Aber auch für die Leser und Leserinnen der Heimatzeitung. Hier schildert Mayer einige einfache Fitness-Übungen für daheim. Ball und Klopapier bereithalten!

Zunächst geht es um die Stärkung der Muskulatur

Halteübung: „Aus dem Vierfüßlerstand stützen Sie sich auf die schulterbreit positionierten Unterarme. Spannen Sie die Bauchmuskulatur an und ziehen Sie die Schulterblätter zusammen. Heben Sie aus der Bauchlage mit leicht gebeugten Knie- und Hüftgelenken unter Ganzkörperspannung den Rumpf an. Halten Sie die beschriebene Position etwa fünf bis zehn Sekunden und steigern Sie sich bis zu einer Minute in drei Serien. Eine weitere Steigerung: Verkleinern Sie die Unterstützungsfläche, indem Sie aus der beschriebenen Ausgangsstellung ein Bein anheben und nach jeweils fünf Sekunden das Bein wechseln.“

Fitnessübung an der Wand mit Wilfried Mayer. Foto: Aumiller

Wandsitzen: „Die Ausgangsposition: Sie stellen sich etwa einen Schritt entfernt mit dem Rücken zur Wand. Die Füße sind leicht nach außen gedreht und hüftbreit aufgestellt. Jetzt lehnen Sie sich mit geradem Rücken zurück an die Wand und rutschen so weit nach unten, bis die Beine im Knie einen rechten Winkel bilden – Oberschenkel parallel zum Boden. Die Füße bleiben während der gesamten Übung fest am Boden. Deine Arme lassen Sie entweder neben dem Körper nach unten hängen oder strecken sie vor Ihrem Oberkörper aus. Drei Wiederholungen zu jeweils einer Minute.“

Fußball-Liegestütze: „Sie gehen in den Vierfüßlerstand als Ausgangsposition. Nun platzieren Sie eine Hand auf einen Ball. Sie führen zwei Liegestütze aus. Dann rollen Sie den Ball auf die andere Seite und machen dort wieder zwei Liegestütze mit der anderen Hand auf dem Ball. Dauer nach Kraft und Belieben.“

Drei Übungen zur Verbesserung von Koordination und Balance

Vierfüßler: „Wir benötigen zwei Klopapierrollen. Am Boden in den Vierfüßlerstand gehen. Eine Rolle auf den unteren Rücken legen, die zweite Rolle in den Nacken, Blick auf den Boden. Kopf in Verlängerung mit der Wirbelsäule. Rechter Arm und linkes Bein gleichzeitig nach vorne bzw. nach hinten in die Waagrechte strecken. In kurzen Intervallen Ellbogen und Knie gleichzeitig unter dem Körper zusammenführen und im Wechsel wieder ausstrecken. Zehn Wiederholungen, dann Wechsel des Armes und Beines. Klar ist: Die beiden Klopapierrollen dürfen nicht vom Rücken bzw. Hals fallen!“

Einbeinstand: „Gerader Stand, dann ein Bein mit angewinkeltem Knie anheben, bis ein rechter Winkel entsteht. Einen Ball oder einen ähnlichen Gegenstand von einer Hand zur anderen Hand geben und so um den ganzen Körper (vorne, hinten, oben, unten) führen. Nach etwa 30 Sekunden das Bein wechseln. Um die Schwierigkeit zu erhöhen, schließen Sie die Augen.“

Auch einen Ball verwendet Wilfried Mayer, um sich fitzuhalten. Foto: Aumiller

Einbeinstand mit Wurf: „Einbeinstand wie oben beschrieben, aber diesmal stehen Sie etwa einen Meter vor einer Wand. Den Ball mit der einen Hand gegen die Wand werfen. Den Ball mit der anderen Hand fangen. Nach etwa 30 Sekunden das Bein wechseln. Verschiedene Wurfvarianten einbauen.“

Das war‘s! Und wem bei den Übungen Swasiland nicht aus dem Kopf gegangen ist: Es handelt sich dabei um einen kleinen, monarchistisch regierten Binnenstaat im südlichen Afrika, der seit 2018 offiziell Eswatini heißt. Seine Nationalmannschaft liegt auf Rang 153 der FIFA-Weltrangliste – und wäre damit aktuell wohl durchaus ein gefährlicher Gegner für unsere Jogi-Löw-Truppe. Zumindest mit Wilfried Mayer als Nationaltrainer von Eswatini …

