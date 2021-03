vor 8 Min.

Fit in den Frühling: Eine spannende Wanderung zur Burgruine Bocksberg

In der Fuggerschen Wäldern und im „Seelachholz“ rund um die Orte Laugna, Bocksberg und Osterbuch finden Wanderer und sonstige Sportler ideale Bedingungen vor. Es gibt viel zu sehen in der südöstlichen Ecke des Landkreises Dillingen.

Plus Die Gegend um Laugna, Bocksberg, Osterbuch und Asbach hat viel zu bieten. Es geht vorbei an modernen Schweine- und Rinderzuchtbetrieben sowie an einem kleinen Kirchlein mit einer großen Linde vor der Tür.

Von Günther Herdin

In der südöstlichen Ecke des Landkreises Dillingen liegt die Gemeinde Laugna mit ihren insgesamt sieben Ortsteilen. Die Fuggerschen Wälder und das „Seelachholz“ sorgen für reine Luft – Staub und Ruß setzen sich auf den Blättern der Bäume ab und werden bei nächsten Regen abgeschwemmt. Dass die Natur intakt bleibt, dafür sorgt neben den Landwirten auch das „Fürstlich und Gräflich Fugger´sche Stiftungsforstamt“ mit Sitz in Laugna. Bei unserer Fitnesswanderung treffen wir im Grünen Tann bei Osterbuch einige fleißige Waldarbeiter.

Ausgangspunkt unserer „Rundreise“ ist die Kneippanlage an der Kreisstraße DLG 10 am Ortsrand von Laugna in Richtung Asbach. Die einst vom örtlichen Gartenbauverein errichtete Treteinrichtung liegt an der Asbachmündung in die Laugna. Klingt alles ein wenig verwirrend, doch ist es nicht. Der Bach „Asbach“ heißt nämlich genauso wie der Ort Asbach und das kleine Flüsschen „Laugna“ wie der Hauptort der Gemeinde. Los geht‘s!

Es sind knapp zwölf Kilometer

Aufgrund der Länge der Strecke (knapp 12 Kilometer) ist es empfehlenswert, einen kleinen Rucksack mit Getränken und mit einer kleinen Brotzeit bzw. ein bisschen Obst mitzunehmen. Von der Kneippanlage geht es entgegen der Fließrichtung des Wassers circa 150 Meter auf einer kleinen Teerstraße in Richtung Osten und dann rechts hinein auf einen gut ausgebauten Feldweg. Wer nach rechts blickt, der kann sich an der „Skyline“ von Laugna mit dem Kirchturm der Pfarrkirche St. Elisabeth im Mittelpunkt erfreuen. Beim Blick nach vorne sind zwei große Silos nicht zu übersehen. Sie gehören zu einem modernen Schweinemastbetrieb. Unangenehme Gerüche? – Fehlanzeige! 1,6 Kilometer sind zurückgelegt. Nach weiteren 300 Metern macht der Feldweg einen starken Knick nach links, und schon wenige Minuten später laufen wir an der Rückseite einer großen Biogasanlage und dem großen Rinderstall der Familie Meitinger vorbei. Wir befinden uns inzwischen auf Bocksberger Territorium und erreichen die ersten Häuser des kleinen Ortes nach ungefähr weiteren 200 Metern. Es geht nun rein in die Siedlung mit ihren schmucken Häusern. Am Ende der Ritter-Rehm-Straße orientieren wir uns nach links und laufen bergauf direkt auf das Anwesen „Uli von Bocksberg Eis“ zu. Gar mancher Spaziergänger oder Wanderer würde jetzt gerne ein leckeres Speiseeis vertilgen.

Die Burgruine in Bocksberg liegt auf einer Anhöhe im Laugnatal und lockt immer wieder Besucher an. Bild: Herdin

Doch die süße Belohnung heben wir uns für ein anderes Mal auf. Am Ende des Weges folgen wir nun der Wegweisung „Zur Burgruine“. Im nun beginnenden Waldstück riecht es nach frischgeschlagenem Holz. Wer an einer bald folgenden Lichtung nach links schaut, der hat hier einen herrlichen Blick auf Laugna. An der Beschilderung „Lueg ins Land“ und „Rund um das Seelachholz“ sind wir an einem Knotenpunkt angelangt, an dem sich der Wanderer nun entscheiden kann, ob er zwei Kilometer der Strecke abkürzen möchte oder doch zur Bocksberger Burgruine laufen möchte. Wir entscheiden uns für die längere Variante, orientieren uns rechts an der Beschilderung „Modelshausen“. Nach wenigen Metern biegen wir an einem Jägerstand halbrechts ab, laufen vorbei an einem quer liegenden Baumstamm über eine Wiese mit bestem Blick (links) auf Emersacker. Am Waldrand angekommen, macht der dortige Weg eine starke Rechtskurve. Und schon sind wir auf der Anlage der Burgruine Bocksberg. Dort, wo normalerweise jeden Sommer der berühmte Burgmarkt mit zahlreichen Fieranten aus Nah und Fern stattfindet. Vor allem Kunst- und Gartenfreunde kommen auf ihre Kosten. Wir laufen halb um den Burgberg herum, gehen dann hoch zur Ruine und genießen den Rund-um-Blick auf dem höchsten Punkt dieser Wanderung. Die erste urkundliche Nennung der Burg ist von einer der ältesten Ritterfamilien des ehemaligen Reichsstiftes Augsburg mit Heinrich und Ulrich von Bocksberg für das Jahr 1190 belegt.

Auf den richtige Weg achten

Es geht nun den gleichen Weg, den wir gegangen sind, zurück bis zum bereits erwähnten Knotenpunkt. Achtung: Hier nicht den Wanderschildern, die nach Westen zeigen, folgen, sondern rechts auf den Weg nach Osten einbiegen (keine Beschilderung). Nun immer am Waldrand entlang und später in den Forst geradeaus hinein. Nach knapp sechseinhalb Kilometern stoßen wir nun auf einen breiten Querweg. Wir laufen nach links und bleiben auf diesem Weg. An einer sternförmigen Kreuzung angekommen, laufen wir in Richtung Osterbuch (Beschilderung). Den Laugnaer Ortsteil erreichen wir nach exakt acht Kilometern.

Das erste Haus links ist mit zahlreichen Schildern von berühmten Straßen Amerikas (Route 66) und US-Bundesstaaten dekoriert. Wir laufen geradeaus auf den Gehsteigen durch das Dorf. Am Ortsende geht es rein in die Lindenstraße, vorbei am Reitenberger-Firmengelände des größten Bauunternehmers im Landkreis Dillingen. Die kleine Ottilienkirche mit einer prächtigen Linde davor sticht sofort ins Auge. Besorgte Dorfbewohner fragen sich allerdings, ob sich das Gehölz nach einem massiven Baumschnitt wieder so erholt, dass er wieder so aufblühen kann wie in den vergangenen Jahrzehnten.

Seit Jahrzehnten Seite an Seite: die Ottilienkapelle in Asbach und ein Lindenbaum. Bild: Herdin

Ungefähr 150 Meter nach der Kirche geht es auf der Lindenstraße rechts runter bis zur Kreisstraße DLG 10. Nach wenigen Metern auf dem Gehsteig fädeln wir auf den Geh- und Radweg Richtung Laugna/Wertingen ein und setzen zum Endspurt an. Bis zur Kneippanlage an der Asbachmündung sind es noch eineinhalb Kilometer. Wer jetzt müde Beine hat, der kann diese im kalten Wasser nun gerne noch etwas Gutes tun.

Wiesen, Wälder und Ortschaften

Streckenfazit: Der Höhenunterschied vom tiefsten (Kneippanlage Laugna) zum höchsten Punkt (Burgruine Bocksberg) beträgt 48 Meter. Wem das zu anstrengend ist, der kann sich auf einigen Ruhebänken entlang der Strecke oder auf der Burganlage ein wenig erholen. Die hügelige, liebliche und waldreiche Landschaft bietet viel Abwechslung. Wiesen, Wälder und Ortschaften wechseln sich ab. Zwischen drei und vier Stunden sollte man einplanen.

