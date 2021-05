Fitness

17:15 Uhr

Locker in den Frühling: Übungen für Bauch, Beine und Po

Plus Bei den Übungen für zu Hause von Ingrid Mayr vom FC Weisingen werden außerdem der Rücken und die Schultern trainiert. Nur 15 Minuten reichen für das Training schon aus.

Von Günther Herdin

Normalerweise trifft sich Ingrid Mayr mit 12 bis 15 weiteren Frauen im Alter zwischen 55 und 80 Jahren, um sich einmal in der Woche gemeinsam fit zu halten. Außer in den Sommermonaten werden jeden Mittwochabend in der Turnhalle der Aschbergschule in Weisingen turnerische Übungen absolviert, um nicht „einzurosten“, wie die langjährige Übungsleiterin des FC Weisingen schmunzelnd verrät. Und das seit 25 Jahren. Doch seit 14 Monaten sind die Weisinger „Ladys“ durch Corona ausgebremst. Was freilich nicht bedeutet, dass sich all die Mamas und Omas völlig auf die faule Haut legen. „Einige halten sich durch Übungen zu Hause fit“, weiß Ingrid Mayr um den Tatendrang ihrer Schützlinge. Die Kontrolle über die gesamte Gruppe hat die 63-jährige Mutter von drei erwachsenen Töchtern und eines Enkelsohnes allerdings nicht. Will sie auch gar nicht haben: „Jeder muss für sich entscheiden, was er sich sportlich zumuten möchte“, so die langjährige Übungsleiterin des FC Weisingen, die hauptberuflich als Bauzeichnerin arbeitet.

