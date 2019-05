00:01 Uhr

Forster überragt beim SV Altenberg

Die Eintracht hofft auf einen Ausrutscher des Lokalrivalen im letzten Saisonspiel

Mit dem 4:0-Auswärtserfolg bei der SGM Auernheim/Neresheim festigte der SV Altenberg seinen zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Kreisliga B/V und ist nur noch einen Schritt vom Erreichen der Aufstiegsrelegation entfernt. Die Gäste kamen nur langsam in Schwung, in der 26. Minute schickte Lanzinger dann Mittelstürmer Forster auf die Reise, der zum 0:1 ins kurze Eck traf. Nur zwei Zeigerumdrehungen später spielte Forster einen herrlichen Diagonalpass auf Hannes Henning – 0:2. Nach dem Wechsel blieb der SVA am Drücker. In der 73. Minute besorgte David Forster die 0:3-Vorentscheidung. Beim 0:4 köpfte der überragende Forster eine butterweiche Flanke von Moritz Rettenberger ein. (YAFO)

Nach dem ungefährdeten 5:0-Auswärtssieg beim TSV Herbrechtingen besteht für die Eintracht noch ein kleiner Funken Hoffnung, den Relegationsplatz zu erreichen. Staufen war von Beginn an überlegen, spielte aber zu kompliziert. So dauerte es bis zur 23. Minute, ehe Rekittke einen Fehler konsequent ausnutzte – 0:1. Der zweite Treffer in der 38. Minute von Arslanovic auf Zuspiel von Osman brachte mehr Sicherheit ins Staufener Spiel. Nur zwei Minuten später bestrafte Osman einen Fehlpass mit dem 0:3. Auch nach dem Wechsel dominierte die Eintracht. Doch erst in der 73. Minute erhöhte wiederum Osman auf 0:4. Den Schlusspunkt setzte Koste mit einem verwandelten Foulelfmeter in der Schlussminute. Im letzten Saisonspiel muss die Eintracht auf einen Ausrutscher des Lokalrivalen SVA gegen Herbrechtingen hoffen, um noch den Relegationsplatz zu erreichen. (AKÜ)

Themen Folgen