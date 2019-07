00:02 Uhr

Fragezeichen vor dem Heimauftakt

Wegen Fabio Kühn beginnt der FC Gundelfingen ungewöhnlich spät. Ob der Defensivspezialist gegen den VfB Durach aufläuft, ist trotzdem nicht klar

Die Anstoßzeit ist ungewöhnlich. Um 19.15 Uhr erfolgt am Mittwochabend der Anpfiff zum Landesliga-Spiel zwischen dem FC Gundelfingen und dem VfB Durach. Dass die Heimpremiere der FCG-Fußballer zu so später Stunde stattfindet, liegt mit an Fabio Kühn. Weil der 23-Jährige am späten Nachmittag eine Prüfung schreibt und trotzdem auflaufen soll, haben die Gundelfinger den Anpfiff so weit nach hinten gelegt, wie es das Tageslicht überhaupt zulässt.

„Trotzdem wird es knapp. Für die Startelf wird es wohl nicht reichen“, gibt sich Trainer Martin Weng skeptisch, zumal hinter Kühn noch ein weiteres Fragezeichen steht. Weil der beim 2:0-Auftaktsieg beim TSV Gilching umgeknickt ist, steht der Einsatz des Defensivallrounders gänzlich auf der Kippe. Weil zudem Michael Grötzinger beruflich unabkömmlich ist, ist Weng gleich mehrfach gezwungen, seine Startformation zu ändern.

„Das bin ich aber schon gewohnt. In Gilching war das auch der Fall und da trifft es sich gut, dass wir doch einige sehr flexibel einsetzbare Spieler in unseren Reihen haben“, gibt sich der Coach zuversichtlich. Damit meint er etwa Jan-Luca Fink, der nach seiner Einwechslung im Mittelfeld Akzente gleich setzte, das 1:0 in Gilching einleitete – und diesmal als Grötzinger-Vertreter rechts verteidigt. Oder den 17-jährigen Nikolas Zeyer, der in Gilching rund eine Stunde auf dem Platz stand. „Ich habe ihm auf Video noch ein paar Szenen gezeigt, die er anders lösen muss. Grundsätzlich bin ich aber mit seiner Leistung zufrieden. Wir haben ihn ja nicht ohne Grund vorzeitig aus der A-Jugend nach oben geschoben“, so Weng, der keinerlei Bedenken hat, in der Defensivreihe mit Zeyer, Fink und Marius Brugger drei blutjunge Verteidiger zu nominieren. „Durach hat ebenfalls eine ganze Reihe richtig junger Spieler, das passt doch ganz gut“, ist Weng überzeugt.

Ob sein aktuell ältester Akteur dabei sein wird, ist ebenfalls noch fraglich. Manuel Müller plagen seit dem Test gegen den FC Günzburg vor zwei Wochen Sprunggelenksprobleme, am Wochenende musste er kurzfristig passen. Und auch gegen Durach ist offen, ob der 31-Jährige auflaufen kann. (wab)

FC Gundelfingen: Dewein, Ortner; Fink, Brugger, Zeyer, Kühn (?), Reutter, Weichler, Noller, Braun, Öz, Müller (?), Schneider, Schmid, Oberling, Ost, Rembold, Beck

Der Gegner: Die Zeit nach dem Landesliga-Abstieg 2015 hat der VfB Durach zum Neuaufbau genutzt. Dabei setzt der Verein konsequent auf den eigenen Nachwuchs, der Sportliche Leiter Stefan Feneberg erzählt sogar stolz, dass der Verein die vergangenen Jahre keinen einzigen Euro für die Ablöse wechselwilliger Spieler ausgegeben hat. Auch in diesem Sommer kamen alle Neuen aus dem eigenen Nachwuchs. Und was fast noch wichtiger ist: Dominik Portsidis, mit 24 Treffern Bezirksliga-Torschützenkönig, blieb trotz höherklassiger Anfragen dem VfB treu. Auch deshalb ist Ex-Profi Alexander Methfessel, der die Allgäuer seit Sommer 2018 coacht, davon überzeugt, dass am Ende der Klassenerhalt für sein Team herausspringt.

