Für viele Beteiligte eine missliche Situation

Beim bevorstehenden Saisonabbruch gehen die Interessenlagen der Vereine teilweise weit auseinander

Der Vorstand des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) hat in seiner Videokonferenz von vergangener Woche nochmals deutlich und ohne Gegenstimme zum Ausdruck gebracht, dass er es aufgrund der staatlich mindestens bis zum 9. Mai verlängerten Corona-Beschränkungen für nicht mehr möglich hält, die aktuell wegen der Pandemie unterbrochene Spielzeit 2019/21 in den allermeisten Ligen ordnungsgemäß zu Ende zu führen. Und damit ein Abbruch der Verbandsspielklassen unvermeidlich erscheint. Ein formeller Beschluss zum Abbruch ist aber aus formalen Gründen noch nicht getroffen worden.

Der BFV hatte bereits im August 2020 mit der Installation des Paragrafen 93 in der Spielordnung eine Regelung geschaffen, dass im Falle eines Saisonabbruchs die Anwendung der Quotienten-Regelung mit Auf- und Absteigern unter Wegfall der Relegation greift. Ein Spieljahr geht bekanntermaßen bis 30. Juni eines Jahres und es sei die originäre Aufgabe eines Fußball-Verbandes, seinen Vereinen einen Spielbetrieb anzubieten, insofern dies die staatliche Verfügungslage zulässt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der für Rechtsfragen zuständige BFV-Vizepräsident Reinhold Baier erläutert: „Stand heute gilt die Verordnung des Freistaats Bayern jedoch nur bis zum 9. Mai 2021. Auch wenn wir aufgrund der weiter steigenden Infektionszahlen nicht davon ausgehen, wäre es rein theoretisch noch möglich, einzelne Spieltage bis zum offiziellen Saisonende am 30. Juni 2021 anzusetzen. Schon ein Spiel könnte die Quotienten und damit das Tabellenbild verändern. Aber all das funktioniert natürlich nur, wenn wir allen Vereinen vor etwaigen Spielen eine adäquate und einheitliche Vorbereitungszeit von mehreren Wochen einräumen können.“ Dies sei zwar inzwischen höchst hypothetisch und unwahrscheinlich, formell aber nicht in Gänze auszuschließen, wie Baier weiter erklärt. Er nennt die Situation „misslich und für alle Beteiligten in einer ohnehin weiterhin schwierigen Pandemielage wenig erfreulich“.

Die Fußball-Vereine haben dabei teils völlig unterschiedliche Interessenlagen. In den vergangenen Wochen gingen beim BFV mehrere offene Briefe und einzelne Anträge von Vereinen ein, die zum überwiegenden Teil in den Abstiegskampf involviert sind und den Verband auffordern, die gültige Quotienten-Regelung nicht zur Anwendung zu bringen oder noch einzelne Spiele zur Veränderung der Quotienten zuzulassen. Wiederum andere Klubvertreter bitten um die verbindliche Umsetzung des Paragrafen 93. Und es gibt auch Stimmen, die sich für eine Fortsetzung der Saison über den 30. Juni 2021 hinaus einsetzen. „Wir müssen die Sicht der betroffenen Vereine akzeptieren und wollen diese auch nicht mit dem bloßen Hinweis auf die bestehenden Bestimmungen abweisen“, so Baier.

Der BFV-Vorstand hat mit Hinblick auf die Einholung eines bayernweiten Meinungsbildes in den Vereinen festgelegt, die Vielzahl der in den vergangenen Monaten vom Verbands-Spielausschuss entwickelten Modalitäten eines Saisonabbruchs und die jetzt von den Vereinen eingebrachten Anträge nochmals in allen Facetten zu beleuchten. (pm/gül) Foto: P. Kleist