Beim Freistoß unmittelbar nach dem Platzverweis von Dominik Dewein war FCG-Keeper Dennis Ortner (links) zur Stelle, obwohl der Ball an der Mauer mit Nikolas Zeyer (von rechts), Janik Noller, Marius Brugger, Elias Weichler und Maximilian Braun vorbeirauschte. Kurz darauf wäre Ortner am liebsten im Boden versunken.

Fußball-Nachlese: Während die Nutzer an der Homepage des Bayerischen Fußball-Verbands verzweifeln, bietet die unglückliche Aktion eines jungen Torhüters reichlich Gesprächsstoff.

Die Erfahrung, dass aller Anfang mithin schwer ist, macht aktuell der Bayerische Fußball-Verband (BFV). Die Schwierigkeiten mit seiner neu gestalteten Homepage erinnern im Kleinen an den Bau des Großflughafens Berlin-Brandenburg. Wobei der BFV noch in Wochen, nicht in Jahren, denken darf. Wie berichtet, stürzen die Ergebnisseiten in der „Rush hour“ nach Spielende regelmäßig ab – und dies seit Saisonbeginn vor einem Monat. Kurios. Am vergangenen Wochenende sah sich der Verband deswegen erneut genötigt, in einer Mitteilung an die Vereine sein Bedauern darüber auszudrücken, dass es „aufgrund anhaltend technischer Schwierigkeiten zeitweise wiederholt zu Problemen auf der BFV-Seite bis hin zur Nicht-Erreichbarkeit von www.bfv.de kommen kann“. Neben der Entschuldigung wird eine Besserung in Aussicht gestellt, weil die „beauftragten Entwicklerfirmen seit Tagen rund um die Uhr an der Fehlerbehebung arbeiten und mit den Verantwortlichen aufseiten des Bayerischen Fußball-Verbandes im dauerhaften Austausch stehen“. Na dann …

Bitteres Gegentor für FC Gundelfingen

Die Situation, die den FC Gundelfingen beim TuS Geretsried den Sieg und letztlich auch die Landesliga-Tabellenführung kostete, bot reichlich Gesprächsstoff. Dass der 18-jährige Keeper Dennis Ortner in der Szene zu lange zögerte, dann Geretsrieds Stürmer Jean Monty Mendama anschoss und dem Richtung Tor kullernden Ball nur machtlos zuschauen konnte, ist sicherlich ein Moment fürs Kuriositätenkabinett. So bitter der Treffer zum 1:1-Endstand für Ortner war.

Ein Novum stellt er allerdings nicht dar, selbst in der Bundesliga gab es bereits solche Treffer. Dabei sei nur an Fabian Giefer erinnert, damals im Trikot von Fortuna Düsseldorf, der bei der 2:3-Niederlage gegen den FC Augsburg am 20. Januar 2013 den damaligen FCA-Stürmer Sascha Mölders abschoss – und dann den Ball aus dem Tor holen musste. Giefer, mittlerweile selbst Augsburger, kann trotzdem 47 weitere Bundesliga-Einsätze vorweisen. Und auch über Ortner wird FCG-Coach Martin Weng keineswegs den Stab brechen. Im Gegenteil, schließlich wird der talentierte Schlussmann schon im Heimspiel am Samstag gegen das Schlusslicht SpVgg Kaufbeuren benötigt. Denn Stammkeeper DominikDewein ist nach seinem Platzverweis gesperrt. Dewein, selbst nur eineinhalb Jahre älter als Ortner, fand tröstende Worte für seinen Rivalen und baute ihn im Hinblick auf die anstehenden Einsätze auf. Auch von Geretsrieds Keeper Kai Fritz gab es Schützenhilfe, der in Richtung seiner lästernder Mitspieler meinte: „Hey Leute, das braucht es wirklich nicht.“ Was Weng nur unterstreichen konnte, der seinen Keeper vehement gegen dumme Sprüche verteidigte.

Glött erlebt verrückten Spielverlauf

Mit einem 3:3 kehrte die SSVGlött von GW Ichenhausen zurück. Ein Punkt, der die Lilien nicht wirklich weiterbringt und der nach dem verrückten Spielverlauf ganz schwer einzuschätzen war. „Ich bin hin- und hergerissen. Wenn du zu Beginn der Partie 0:2 hinten liegst und nach dem Ausgleich noch einmal einem weiteren Rückstand hinterherlaufen musst, kannst du am Ende mit dem Unentschieden eigentlich noch ganz gut leben. Doch wie wir uns die Gegentore eingefangen haben, das war eine absolute Katastrophe und geht so überhaupt nicht“, kommentiert Lilien-Coach StefanSchneider die kuriose Achterbahnfahrt seiner Kicker. Nach dem Heimspiel gegen Jettingen dachte er bereits, die Defensive habe sich stabilisiert. Stattdessen musste sich Glött nun bei Keeper DominikTrenker bedanken, ohne seine Paraden wäre das Spiel bereits zur Halbzeitpause so gut wie verloren gewesen.

Die U23 des FCGundelfingen kam bei Aufsteiger TGBGünzburg nicht über ein 1:1 hinaus, der FCLauingen hängt nach seiner 0:3-Niederlage in Jettingen weiter im Tabellenkeller der Fußball-Kreisliga West fest. In der Schwester-Gruppe Nord war die Bilanz des Landkreis-Quartetts gegenüber der Vorwoche leicht verbessert. Da hatte es vier Niederlagen gegeben. Diesmal gewann immerhin Aufsteiger Kicklingen-Fristingen mit 3:1 in Riedlingen. Erneut leer gingen aber der weiter punktlose BC Schretzheim (1:4 am Freitag in Maihingen, 2:3 in Reimlingen), der SVHolzheim (1:3 gegen Donaumünster) und die SSVHöchstädt (0:2 bei Spitzenreiter Wörnitzstein-Berg) aus. (gül/wab/fm)

