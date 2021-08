Fußball

vor 37 Min.

Abgänge, die Schretzheim schmerzen

Da kann Markus Zengerle schon mal ins Grübeln kommen: Den Trainer des BC Schretzheim erwartet die Aufgabe, seine junge Mannschaft auch in der neuen Saison in der Kreisliga zu halten.

Plus DZ/WZ-Fußballcheck: Nicht zum ersten Mal wechselten Talente des Kreisligisten zu anderen Klubs. Für den BC Schretzheim zählt in der neuen Fußball-Saison einzig und alleine der Klassenerhalt.

Von Günther Dirr

„Wir werden uns nicht kampflos geschlagen geben“, mobilisiert Trainer Markus Zengerle alle Kräfte in seiner Mannschaft, um den Abstieg aus der Fußball-Kreisliga Nord ein weiteres Mal abwenden zu können. Viel lieber wäre ihm freilich eine Spielzeit, in der sein Klub entspannt durch die Partien gehen könnte. Doch ihre ordentliche Jugendarbeit kommt bei den Kleeblättlern nicht so recht zum Tragen. „Immer wieder verlieren wir gute Spieler an andere Vereine“, betont Zengerle und hegt insgeheim einen Wunsch: „Vielleicht schaffen wir es einmal, die Talente stärker an unseren Verein zu binden.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen