Aislingen setzt ein Ausrufezeichen

Plus Fußball-Kreisklasse West II: Die Aschbergler nehmen Tabellenführer SpVgg Bachtal mit 5:0 auseinander. Ziertheim-Dattenhausen triumphiert klar in Neumünster.

Aislingen – Bachtal 5:0

Mit diesem deutlichen Heimsieg stürzten die Kapellenbergler den Spitzenreiter der Fußball-Kreisklasse West II aus dem Bachtal. Die Platzherren traten zielstrebig und keineswegs von der Tabellensituation eingeschüchtert auf. Nach einem Foul an Johannes Böck trat Stephan Siegner zum Strafstoß an und platzierte diesen souverän in den gegnerischen Maschen – 1:0 (7.). Eine Viertelstunde später erlebten die Fußballfans ein Déjà-vu. Der zweite Aislinger Treffer lief nämlich nach demselben Muster ab. Zwischenzeitlich hätte Marcel Bronnhuber gleich zweimal die Führung ausbauen können, was jeweils die Abseitsregel verhinderte. Sein dritter Anlauf war dann von Erfolg gekrönt: 3:0. Noch vor dem Wechsel markierte Andreas Eisenbart das 4:0. Niklas Hahn hatte das Leder durchgesteckt. Knapp 20 Minuten nach Wiederanpfiff bediente Eisenbart schließlich Teamkollegen Christoph Schuster – 5:0. Aislingens Keeper Matthias Klett „pflückte“ in der Folge einige Bälle, doch auch die Platzherren selbst hatten noch Möglichkeiten zum Ausbau der Führung. (EST)

