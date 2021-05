Fußball

vor 34 Min.

Andreas Seiler: „Endlich mehr Zeit für die Familie“

Sport-Laufbahn: Fast zwei Jahrzehnte war Andreas Seiler im Zusamtal als Spielertrainer unterwegs. Auch durch Corona hat bei ihm die Lust auf ein weiteres Engagement nachgelassen – jetzt hört er auf. Wie der 45-Jährige ohne „Nebeneinkünfte" seine Zukunft gestalten möchte.

Von Günther Herdin

In vier Monaten wird er 46 Jahre alt. Von Kindesbeinen an hat Andreas Seiler, den viele einfach nur „Andi“ nennen, viel Zeit auf den Fußballplätzen verbracht. Fast zwei Jahrzehnte lang war er dabei als Spielertrainer bei Vereinen im Zusamtal tätig. Doch jetzt hat der gelernte Schlosser und Metallbauer genug vom Coachen, Organisieren und all den anderen Dingen, welche sein lange Zeit so geliebtes Hobby teilweise in Stress ausarten ließen. Vor allem durch Corona ist der verheiratete Vater eines fünfjährigen Sohnes zur Einsicht gekommen, dass ein Leben nach der Arbeit auch ohne Fußball nicht langweilig sein kann.

