Aufbruchstimmung im Bachtal

Plus Untere Fußball-Ligen: Coach Roland Häge hat die spannende Aufgabe, aus drei Mannschaften eine Einheit zu formen. Bei Kreisklassisten ist die Euphorie groß – und Jugendarbeit angesagt,

Knapp sieben Monate ist es nun her, dass die SpVgg Bachtal am 20. Februar 2021 bei einer Online-Gründungsversammlung ins Leben gerufen wurde. Der Syrgensteiner Fusionsklub mit den Patenvereinen SV Altenberg, Eintracht Landshausen und Eintracht Staufen hat seitdem viel Arbeit hinter sich gebracht. Unter anderem mussten über 90 Spielerpässe auf die SpVgg umgeschrieben werden. Der komplette Aktivenbereich wurde mit einem neuen Bekleidungspaket ausgestattet, ebenso gab es fünf neue Trikotsätze.