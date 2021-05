Fußball

17:56 Uhr

Aufsteiger TV Gundelfingen hat überzeugt

In seiner Aufstiegssaison 2018/19 erzielt der TV Gundelfingen als Meister der BK-West II sagenhafte 131 Tore. Hier köpft Thomas Mödinger (links) zur 2:1-Führung gegen Unterglauheim ein. Auch in der A-Klasse West I schlugen sich die Gärtnerstädter als Neuling sehr stark und sind Tabellendritter.

Plus Fußball: Nach seiner Rekordsaison in der B-Klasse schlagen sich die Gärtnerstädter als AK-West-I-Dritter sehr wacker. Sie hoffen in der kommenden Runde auf ähnlichen Erfolg – und Fans am Spielfeldrand.

Von Christian Schuster

Den „Turnern“ ist schon lange klar, dass die Saison, welche ohnehin schon über zwei Jahre gestreckte Spielzeit der A-Klasse West I hat, nicht vollständig zu Ende gespielt werden kann. Dem TV Gundelfingen ergeht es zurzeit genauso wie allen anderen Vereinen, die durch die Corona-Pandemie ausgebremst wurden. Da der Fußballer immer noch nicht rollen darf, beenden die Gärtnerstädter die Runde auf dem dritten Tabellenplatz.

