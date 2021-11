Fußball

vor 18 Min.

Aufsteiger Unterliezheim ist jetzt Spitze

Plus Fußball-A-Klasse West III: Der SC Unterliezheim löst Zusamaltheim auf Platz eins ab.

Villenbach – Unterliezheim 2:4

Der Aufsteiger SC Unterliezheim lässt in der Fußball-A-Klasse West III weiter aufhorchen. Mit dem Auswärtserfolg in Villenbach gelang ihm am 15. Spieltag sogar der Sprung an die Tabellenspitze (bei einem Spiel mehr als Zweiter Zusamaltheim). Im ersten Abschnitt waren die Gastgeber tonangebend und gingen durch Lukas Filbrich in Führung. Lukas Reiser konnte ausgleichen (25.), doch SVV-Kicker Christoph Thoma sorgte für die 2:1-Pausenführung seiner Elf. Die Wende kam mit dem Eigentor von Villenbachs Dominik Tischmacher zum 2:2. Lukas Reiser sorgte mit seinen Treffern Nummer zwei und drei für den 4:2-Auswärtssieg. (dz)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen