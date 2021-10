Fußball-Bayernliga Süd

18:00 Uhr

Die Hiobsbotschaften reißen für den FC Gundelfingen nicht ab

Plus Im Derby gegen Schwaben Augsburg muss der FC Gundelfingen mit Noller einen weiteren Stammspieler ersetzen. Trotzdem verbreitet Trainer Weng vor dem Wiedersehen mit seinem „Lehrmeister“ Optimismus.

Von Walter Brugger

In der Bayernliga Süd wackeln und fallen die Trainerstühle derzeit bedenklich. Beim TSV Schwabmünchen, SV Pullach, VfR Garching gab es die Wechsel bereits im Lauf der Vorrunde, unter der Woche verabschiedeten sich dann auch die Fußball-Übungsleiter beim VfB Hallbergmoos und TSV Wasserburg. „Ich habe diese Woche schon mit meinem Freund Matthias Günes darüber gesprochen, dass wir die Einzigen aus dem Tabellenkeller sind, die noch im Amt sind“, verrät Martin Weng, Trainer beim FC Gundelfingen, über das Telefonat mit dem Coach des Ligarivalen TSV Kottern. Ernsthafte Sorgen macht sich Weng vor dem Heimspiel seines FCG am Samstag (15 Uhr) gegen den TSV Schwaben Augsburg allerdings nicht, trotz zehn sieglosen Spielen in Serie. Wie passt das zusammen?

