Marius Brugger will beim FC Gundelfingen in die Stammelf

Die Pässe in die Tiefe gehören noch nicht zum Hauptaufgabengebiet von Marius Brugger (links), der seit elf Jahren das Trikot des FC Gundelfingen trägt. Vielmehr versucht der Verteidiger, die gegnerischen Angreifer zu stoppen. Eine Aufgabe, die ihn auch in der Partie bei 1860 München II voll fordern wird.

Plus Verteidiger beim FC Gundelfingen hat den Ehrgeiz zum Stammspieler zu reifen. Auch bei 1860 München setzt Trainer Weng auf den 22-Jährigen.

Von Walter Brugger

Auf Giesings Höhen sind die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen am Mittwochabend (19 Uhr) im Einsatz. Allerdings nicht im altehrwürdigen Stadion an der Grünwalder Straße, sondern ein paar hundert Meter stadtauswärts. Dort hat der TSV 1860 München sein Trainingsgelände – und trägt die meisten Heimspiele seiner Nachwuchsteams aus. Zumindest dann, wenn kein Wasserschaden in den Umkleidekabinen zum Ausweichen zwingt. Wie zu Saisonbeginn, als die Löwen-Zweite dann regelmäßig ihre Gäste in Gilching empfingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

