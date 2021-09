Fußball

vor 34 Min.

Beim Derby in Zusamaltheim Fußball mit Boxen verwechselt

Plus Fußball-Reserven: Abbruch der Partie Zusamaltheim II gegen Roggden II nach Spieler-Schlägerei.

Im Fußballderby der Reserven-Gruppe A-Klasse West III zwischen dem VfL Zusamaltheim II und dem SV Roggden II kam es laut Polizeibericht am Samstagnachmittag in der 33. Minute der zweiten Halbzeit beim Stand von 3:1 für die Gastgeber zwischen jeweils zwei Spielern der beiden Mannschaften zu einer massiven körperlichen Auseinandersetzung. Die beiden Beschuldigten im Alter von 31 und 23 Jahren schlugen, so die Polizei, mit ihren Fäusten auf die 25- und 21-jährigen geschädigten Fußballspieler ein. Der genaue Sachverhalt muss noch geklärt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen