Beständig ist für Lutzingen nur der Wechsel

Auf Michael Hochstädter (am Ball) muss Trainer Martin Mayrle schon seit Wochen verzichten. Der Schlüsselspieler hat sich gleich zu Saisonbeginn verletzt und wird frühestens nach der Winterpause wieder auflaufen.

Plus Untere Fußball-Ligen: Zahlreiche Absagen verhindern immer wieder, dass sich der A-Klassist SG Lutzingen einspielen kann. Ergebnisausreißer prägen die Saison für Trainer Martin Mayrle.

Von Günther Dirr

Die Sportgemeinschaft Lutzingen gibt es seit Dezember 1973. Aber das runde Leder rollte unterhalb des Goldbergs schon viel früher. Lange Zeit ging man davon aus, dass es den Vorgänger FV seit 1934 gibt – bis eine verschollene Chronik das Gründerjahr 1920 nachweisen konnte. Mit inzwischen 101 Jahren kann sich die SG Lutzingen damit also zu den ältesten Sportvereinen im Landkreis zählen. In der Gegenwart kicken die Lutzinger Fußballer in der A-Klasse West III und nehmen mit 17 Pluspunkten aktuell Rang zehn ein.

