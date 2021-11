Bierdusche beim Live-Erlebnis im Stadion

Wie Fans des FC Bayern und des FC Augsburg das Bundesliga-Derby verfolgten

FC Augsburg zwei, FC Bayern eins – vor allem Fans des schwäbischen Fußball-Bundesligisten konnten sich dieses Ergebnis vom vergangenen Freitagabend auf der Zunge zergehen lassen. Nicht glücklich machte das Resultat die zahlreichen Anhänger des deutschen Rekordmeisters, die es im Landkreis gibt.

So auch den Vorsitzenden des FC Bayern-Fanklubs „Höchstädter Schlosspanther“, Frank Günther. Der 45-Jährige war mit seiner 17-jährigen Tochter Anna in der WWK-Arena und erlebte nicht nur eine schwache Vorstellung seiner Lieblingsmannschaft, sondern kurz vor dem Abpfiff auch noch eine unangenehme Bierdusche. „Irgendjemand hat von den oberen Rängen einen Bierbecher herabgeworfen und uns voll erwischt“, schildert er den Vorgang. Ob ein frustrierter Bayern-Anhänger oder ein überglücklicher FCA-Fan die Kontrolle über sein Getränk verloren hat, kann Günther nicht sagen. Nur so viel: „Wir sind mit stinkenden Klamotten nach Hause gefahren“. Die sportliche Vorstellung seines FCB hat dem Höchstädter nicht gefallen. „Wenn du fast 80 Prozent Ballbesitz hast, sollte man ein paar Tore mehr erzielen“, trauerte er einigen vergebenen Chancen von Lewandowski und Co. nach. Trotz der Niederlage sieht Günther den Gewinn der nächsten Deutschen Meisterschaft des FCB nicht in Gefahr.

Auch Georg Thoma vom Fanklub „Red Frogger´s“ aus Eppisburg glaubt fest daran, dass den FC Bayern die Niederlage in Augsburg nicht umwerfen wird. „Man kann halt nicht alle Spiele gewinnen, Meister werden wir dennoch“, ist der 56-Jährige überzeugt. Live im Stadion war der Thoma nicht. Er hat das Duell live im FC Bayern-Radio verfolgt und hat sich am Wochenende Ausschnitte vom Spiel im Fernsehen angeschaut. „Augsburg tut der Sieg gut, uns die Niederlage nicht weh“, auch wenn der Vorsprung in der Tabelle gegenüber Borussia Dortmund auf einen Punkt geschmolzen sei.

Dass die Stimmungslage bei den Anhängern des FC Augsburg nach dem insgesamt dritten Erfolg in der Bundesliga-Geschichte gegen den FC Bayern eine völlig andere ist, versteht sich von selbst. Auch Roland Stoll vom Fanklub „Schienbachtal ´07“ aus Rieblingen ist happy. Dabei war er diesmal gar nicht im Stadion. Gemeinsam mit drei Kumpels vom Fanklub hat er kurzfristig entschieden, nicht nach Augsburg zu fahren. Dabei waren die Tickets schon gekauft. „Mehr als drei Stunden mit Masken im Stadionbereich umherzulaufen, wäre für uns ein beklemmendes Gefühl gewesen“, begründet er den kurzfristigen Verzicht auf das Live-Erlebnis. Anstehende, verschärfte Corona-Maßnahmen in Bayern, ein Lockdown im benachbarten Österreich – für Stoll und seine FCA-Freunde kam deshalb der Stadionbesuch nicht in Frage. Das Spiel sahen sich die Augsburg-Anhänger zu viert in einer Gartenhütte im TV an. „Der Spielverlauf hat Spaß gemacht“, so Stoll, der nicht nur FCA-Fan ist, sondern auch Präsident des TSV Wertingen. Nach dem 2:1 für den Außenseiter habe man sich so manches Bierchen gegönnt ...