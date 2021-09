Fußball

Bruderduell im Kampf der Nachbarn in Gundelfingen

Plus Fußball-Kreisligen: FCG-U23-Torhüter Fabian Karg trifft auf Offingens Jannik Karg. Gegen Holzheim geben sich die Tabellenführer die Klinke in die Hand.

Wenn die gastgebende U23 des FC Gundelfingen am Samstag (15 Uhr; Nebenfeld Schwabenstadion) im Derby der Fußball-Kreisliga West auf den TSV Offingen trifft, wird es für ihren Torhüter Fabian Karg alles andere als ein normales Spiel. Karg, der ebenfalls wie Mitspieler Darius Leimer in Offingen wohnt, trifft dann nicht nur auf zahlreiche Freunde und Bekannte in den Reihen der Gäste, sondern auch auf Bruder Jannik, der 2017 aus der FCG-Jugendabteilung zu den Mindelstädtern gewechselt ist.

