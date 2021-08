Fußball

17:54 Uhr

Dankbar für die zweite Chance in Gundelfingen

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Niklas Fink ist drauf und dran, sich beim FC Gundelfingen festzuspielen. In Kottern will er sich mit den Grün-Weißen ein „gutes Gefühl“ erarbeiten.

Von Walter Brugger

Gefühle spielen auch im Sport eine große Rolle. Sie schlagen sich zwar nicht direkt in der Tabelle nieder, auf die Ergebnisse haben sie durchaus Einfluss. Wie die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen vor allem in den ersten Wochen bewiesen, als es lief und durchaus überraschende Punkte einfuhren. Vor dem Gastspiel am Mittwoch (17.45 Uhr) beim TSV Kottern ist nun so ein Punkt erreicht, der richtungsweisend für die weitere Saison ist. „Wir dürfen dort nicht leer ausgehen, wir wollen mit einem guten Gefühl in die Pause gehen“, gibt sich Niklas Fink kämpferisch. Denn nach dem Schlusspfiff steht für die Grün-Weißen mal zehn Tage lang kein weiteres Pflichtspiel an.

