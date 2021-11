Fußball

09:18 Uhr

Das Jettingen-Trauma überwunden

Plus Fußball-Kreisliga West: Gundelfinger U23 feiert 2:0-Erfolg im Topspiel. Auch der FC Lauingen freut sich über einen Heimsieg. Glött geht auswärts leer, TGL spielt nur 1:1 beim Schlusslicht.

FC Lauingen – Ellzee 2:1

Die Zuschauer im Auwaldstadion sahen ein temporeiches und bis zum Abpfiff spannendes Spiel der Fußball-Kreisliga West. Die Abschlüsse beider Teams fanden allerdings zunächst noch nicht ihr Ziel. In der 38. Minute allerdings setzte sich Elias Griener auf der linken Außenbahn bis zur Grundlinie durch, beim Rückpass war Youngster Venhar Neziri zur Stelle und schob überlegt zur 1:0-Führung für Lauingen ein. Ellzees Julian Dankel zog kurz vor der Pause von der Strafraumgrenze ab, sein abgefälschter Schuss landete unhaltbar zum 1:1-Ausgleich in den Maschen (43.). Mitte der zweiten Hälfte drückte der FCL mehr und mehr aufs Tempo und erarbeitete sich Möglichkeiten. Nach einer Stunde verzog Elias Griener nur knapp und scheiterte nach schöner Einzelleistung wenig später an SpVgg-Keeper Georg Seitz. Auch Alban Nuraj verpasste nach vorangegangener Flanke von Philipp Schachner das 2:1. Aber sechs Minuten vor dem Abpfiff wurde der FCL belohnt: Philipp Schachner setzte sich rechts durch und bediente Algert Hoti der im Gästestrafraum seinen Gegenspieler aussteigen ließ und mit Wucht den 2:1-Endstand markierte. (JOH)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen