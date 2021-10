Das Lauinger Stadtderby steigt erstmals als Punktspiel

Fußball-Kreisligen: Der FC Lauingen ist „Gast“ von Türk Gücü im Auwaldstadion. Ungemütlicher Herbst für Glött.

Obwohl sich beide Lokalrivalen in Vorbereitungsspielen schon öfter gegenüberstanden, steigt das Stadtderby am Sonntag (15 Uhr) erstmals als Pflichtspiel. Gastgeber im Auwaldstadion ist dabei Türk Gücü Lauingen, das als Aufsteiger bislang eine absolut überzeugende Saison spielt und mit 20 Punkten vier Zähler mehr aufweist als Lokalrivale FC Lauingen als aktueller Achter der Fußball-Kreisliga West. „Gast“ FCL hat sich nach holprigem Saisonstart jedoch inzwischen gefangen. Aufgrund ihrer Leistungen und Ergebnisse der vergangenen Wochen gehen die Mannen des Trainerteams Tausend/Scheitenberger mit Selbstvertrauen in das Lokalduell. 17 der bislang 24 Tore für Türk Gücü Lauingen haben übrigens Yigitcan Yüce (7), Tarik Öz (6) und Nuh Arslan (4) erzielt. Auf dieses Trio muss der FC Lauingen also besonders achten. (JOH)

Kreisliga West

Glött – Offingen

Die Lilien erwartet ein sehr ungemütlicher Herbst. Ausgerechnet zum Jahresendspurt gehen Glött die Spieler aus. Bereits am vergangenen Wochenende gegen Thannhausen schickte Trainer Markus Rickauer sein letztes Aufgebot auf das Feld. Nun eine Woche später hat sich die Lage noch einmal dramatisch verschärft. Zum Heimspiel gegen den Nachbarn TSV Offingen müssen die Glötter nun auch noch auf Christian Schneider (beruflich) und Tobias Mielke (verletzt) verzichten. Da gilt es für Rickauer, sich einen ausgeklügelten Matchplan zurechtzulegen. Zudem müssen die Gastgeber in Sachen Einsatz und Kampfeswillen alles in die Waagschale werfen. Die Gäste von der Mindel kommen derweil mit dem 3:0-Sieg über Ellzee im Rücken ins Lilienstadion. Bislang im unteren Tabellendrittel anzutreffen, könnte der TSV mit einem weiteren Sieg den Sprung ins Mittelfeld schaffen. (RÖB)

Es fehlen: B. Waidele, Oberfrank, Käßmeyer, F. Bacherle, Eggle, Mielke, Erhart, Keil, Martin (alle verletzt), Ch. Schneider (beruflich), Schrettle (krank); fraglich: Strehle, Ostertag, Espig

GW Ichenhausen – FC Gundelfingen U23

Wenn die Grün-Weißen vom FC Gundelfingen beim FC Grün-Weiß Ichenhausen antreten, ist dies heuer ein Topspiel der Kreisliga West. Die Gärtnerstädter sind Zweiter, die Hausherren rangieren unweit dahinter auf Rang vier, spielten zuletzt aber nur 1:1 gegen den abstiegsgefährdeten SV Mindelzell. Ichenhausens Trainer Falko Ballin ist – nach seinem Engagement beim SV Aislingen in der Saison 2017/18 – im Landkreis Dillingen kein Unbekannter und hat mit Torjäger und Ex-Gundelfinger Marc Sirch (10 Tore) sowie Defensiv-Akteur Manuel Strahler (186 Regionalliga-Spiele für Illertissen) zwei Ausnahmekönner in seinen Reihen. Der FCG feierte mit dem 3:1-Heimsieg gegen TGB Günzburg den dritten Erfolg in Serie. „Positiv ist, dass unsere Youngster immer besser in Fahrt kommen. Nach dem Doppelpack von Eli Miller eine Woche zuvor zeichnete sich zuletzt Flügelflitzer Nik Groepper mit zwei Treffern aus“, so FCG-Trainer Peter Stegner. Unterstützung erhält Stegner in den nächsten Wochen von Co-Trainer Peter Matkey an der Seitenlinie. Der 34-Jährige wird aufgrund einer Knieverletzung in diesem Jahr nicht mehr auflaufen. Beim 1:0-Auswärtssieg der Gundelfinger in der Vorsaison war Matkey mit seinem Treffer der Matchwinner. (PST)

Kreisliga Nord

Kicklingen-Fristingen – Oettingen

Zum zweiten Heimspiel in Folge erwartet Kicklingen-Fristingen die vor der Saison hoch gehandelten Oettinger. Die Gäste starteten eindrucksvoll, bestätigten diese Leistungen in den vergangenen Wochen jedoch nicht. Seit sieben Spielen sind sie ohne Sieg und spielten dabei viermal 1:1. Nun wollen die Rieser wieder zurück in die Erfolgsspur. Gastgeber Kicklingen kassierte nach seinem jüngsten Aufwärtstrend vergangene Woche eine Niederlage. Dieses 2:3 war auch deshalb ärgerlich, weil man gegen Möttingen schon 2:0 geführt hatte. Hoffnung macht den Gastgebern, dass die Verletztenliste allmählich kürzer wird. Die Vorzeichen sprechen für ein ausgeglichenes Spiel. (TOHI)

Holzheim – Maihingen

Mit einem guten Gefühl – nach dem 2:0-Sieg in Schretzheim – empfängt der SVH den FC aus Maihingen. Die Aschberger möchten gegen die starken Gäste nachlegen. Maihingen kassierte nach einer langen Siegesserie zuletzt zwei Niederlagen, belegt aber immer noch den ersten Tabellenplatz, dicht gefolgt von Hainsfarth. Vorletzter Holzheim könnte mit einem Dreier den Anschluss wieder herstellen. (TF)

Möttingen – Schretzheim

Der gastgebende Tabellenvierte hat nach durchwachsenem Saisonstart einen starken Lauf und ist seit sieben Spielen unbesiegt. In dieser Zeit feierten die Möttinger vier Siege und steckten nur fünf Gegentore ein. Die Gastgeber des BCS profitieren deutlich von dieser starken Defensive. Zuletzt drehten die formstarken Rieser einen 0:2-Rückstand in Kicklingen noch zu einem 3:2-Auswärtssieg. Schretzheim seinerseits möchte nach dem verpatzten Derby gegen Holzheim als Außenseiter punkten und muss deswegen hinten sicher stehen. (MAFR)

Holzkirchen – Binswangen

„Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Marktoffingen, gegen das wir uns mehr vorgenommen hatten, haben wir mit Holzkirchen eine Mannschaft vor der Brust, die vor der Saison als Favorit für einen der oberen Tabellenplätze galt“, sagt TSV-Abteilungsleiter Benedikt Winkler. Der Bezirksliga-Absteiger ist zwar aktuell nur Siebter, doch Winkler hat in den jüngsten Wochen eine Leistungssteigerung bei Holzkirchen registriert. Er wünscht sich dennoch einen Auswärtsdreier: „Der würde uns extrem guttun. Die Saisonphase vor der Winterpause stellt bereits die Weichen für die Rückrunde und ist ein Charaktertest für unsere Mannschaft.“ (bewi)

Es fehlen: Michael Schmidt, Niklas Chromik, Philipp Wagner, Simon Letzing, Elias Mück