Das ganze Gundelfinger Spiel im Blick

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Beim FC Gundelfingen filmt eine Digitalkamera neuerdings alle Spiele und unterstützt Trainer Weng damit bei der Analyse. Verbesserungsansätze entdeckt er immer – auch vor der Partie beim VfR Garching.

Diesmal muss Martin Weng von seiner sonntäglichen Routine abweichen. Normalerweise widmet er sich nämlich dann, wenn sein Sohn den Mittagsschlaf hält, intensiv dem Auftritt seines FC Gundelfingen vom Vortag. Neuerdings hat der Trainer dabei eine Digitalkamera zur Verfügung, die das komplette Spiel aufzeichnet und dem Trainer der grün-weißen Bayernliga-Fußballer die Suche nach Verbesserungsansätzen deutlich erleichtert. Doch diesmal sorgt der Spielplan dafür, dass Weng von seinem „normalen“ Tagesablauf abweichen muss, denn der FCG bestreitet um 15 Uhr beim VfR Garching sein voraussichtlich einziges Sonntagsspiel bis zur Winterpause.