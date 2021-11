Das gute Gundelfinger Gefühl bewahrheitet sich

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Nach 14 sieglosen Spielen gewinnt der FC Gundelfingen das Kellerduell beim TSV Schwabmünchen. Zwei Spieler feiern dabei ihre Torpremiere.

14 Spiele lang hatten die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen auf dieses Erlebnis warten müssen, im Kellerduell beim TSV Schwabmünchen war es dann soweit: Die Grün-Weißen durften einen Sieg feiern. Der obendrein aufgrund der Torflaute in den vergangenen Wochen mit 3:1 (1:0) überraschend klar ausfiel. Und der die Gärtnerstädter von den direkten Abstiegsplätzen in die Relegationszone hoch beförderte.