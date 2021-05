Fußball

Das lange Warten von Binswangen auf den Titelgewinn

Plus Ligacheck: In der Kreisklasse Nord II ließ Aufstiegsfavorit TSV Binswangen wenig anbrennen. Die Gelb-Schwarzen spielen nächste Saison in der Kreisliga. Auch andere Landkreisteams in der Spitzengruppe platziert.

Von Günther Dirr

„Ich bin ein Freund von einer klaren Marschroute“, meint Binswangens Sportlicher Leiter Benedikt Winkler und versteht nicht ganz die neue zweite Variante des BFV, die nun zur Abstimmung kommen wird. Neben dem aktuell gültigen Verfahren mit einer Quotienten-Regelung für Auf- und Abstieg können die Vereinsvertreter auch für eine andere Lösung stimmen. Diese lautet „Nur Aufsteiger, keine Absteiger“. Die Online-Abfrage läuft vom 14. bis 18. Mai 2021. Je nach Ausgang der Umfrage könnte auch ein Außerordentlicher Verbandstag notwendig werden. „Egal was kommt, wir steigen in jedem Falle auf“, sagt Benedikt Winkler. Trainer Michael Mayerle, der fünf erfolgreiche Jahre bei den Schwarz-Gelben nachweisen kann, wird die Truppe allerdings nicht in die Kreisliga begleiten.

