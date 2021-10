Fußball

Dem Ausrufezeichen folgt bei Aislingen ein Leerzeichen

Plus Fußball-Kreisklasse West II: Erfolgsserie des SVA reißt auf eigenem Platz gegen Dillingen. Die SpVgg Bachtal macht beim 9:0-Kantersieg mit Gast Neumünster kurzen Prozess.

Weisingen – Bächingen/FCM 1:1

„Und täglich grüßt das Murmeltier“ – unter diesem Motto finden derzeit die Spiele des FC Weisingen in der Fußball-Kreisklasse West II statt. Teil I: geschlossen stehen, sich eine Vielzahl an Chancen erarbeiten und diese dann meistens kläglich vergeben. Teil II: Der erste Fehler wird bestraft und führt zum Gegentor, im konkreten Fall durch Gast Alexander Nusser, der einen Abstimmungsfehler zum 0:1 nutzte (22.). Teil III: Anrennen bis zum Schluss, um dann nahezu mit dem Schlusspfiff den Ausgleich zu erzielen. Wie schon in der Vorwoche zeigte sich Philipp Spring dafür verantwortlich, der einen Lupfer über die Abwehr am herauseilenden Gästekeeper vorbei legte und mit letztem Einsatz noch zum 1:1 über die Linie spitzelte. (DUT)

