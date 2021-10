Fußball

Dem FC Gundelfingen brechen die Fixpunkte weg

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Gundelfinger gehen ohne Müller und Caravetta ins Heimspiel gegen den SV Kirchanschöring. Auch Keeper Dewein muss wieder passen und überlässt Ratter seinen Platz.

Von Walter Brugger

Auf Krücken war Sandro Caravetta während der Woche schon wieder am Trainingsplatz und schaute zu, wie sich die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen auf das Heimspiel am Samstag (15 Uhr) gegen den SV Kirchanschöring vorbereiteten. Was neben der moralischen Unterstützung für seine Teamkollegen noch wichtiger war, ist der Optimismus, den der FCG-Torjäger angesichts der eigenen Knieverletzung verbreitet. „Sandro glaubt, dass er vor der Winterpause sogar wieder auflaufen kann“, verrät sein Trainer Martin Weng.

