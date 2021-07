Fußball

vor 18 Min.

Der Einsatz hat sich für die Gundelfinger Fußballer gelohnt

Das Rackern hat sich für Jonas Schneider (links) und Janik Noller (rechts) ausgezahlt. Nicht nur, dass sie sich in der extrem intensiv geführten Partie ausgesprochen zweikampfstark präsentierten und gemeinsam Ingolstadts Tim Herm stoppten, obendrein holten sich die Gundelfinger den ersten Bayernliga-Saisonpunkt.

Plus Bayernliga Süd Zum Fußball-Saisonauftakt holt der FC Gundelfingen einen Punkt gegen den Titelanwärter FC Ingolstadt II. Nicht nur das Ergebnis macht dabei Mut.

Von Walter Brugger

Die Erschöpfung war in den Gesichtern abzulesen. 99 Minuten hatten die Fußballer des FC Gundelfingen alles gegeben, hatten jeden Zweikampf angenommen – und wurden zum Saisonauftakt der Bayernliga Süd gleich mit dem ersten Punkt nach dem Wiederaufstieg belohnt. 1:1 (1:1) hieß es am Ende gegen den FC Ingolstadt II, der in dieser Runde zu den aussichtsreichsten Kandidaten für den Regionalliga-Aufstieg zählt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen