Fußball

17:54 Uhr

Der FC Gundelfingen erreicht beide Ziele

Den Wörnitzsteiner Mathias Färber (Mitte) hatten Jan-Luca Fink (links) und Florian Heiß gut im Griff. Verteidiger Heiß schaltete sich auch in die Offensive ein und erzielte den Führungstreffer des FC Gundelfingen.

Plus Fußball-Verbandspokal: Bayernligist Gundelfingen zieht beim SV Wörnitzstein in die nächste Runde ein. Dort wartet mit Drittligist Türkgücü München der Titelverteidiger.

Von Walter Brugger

So ähnlich hatte es sich Martin Weng erhofft. Der Trainer des FC Gundelfingen wollte den Spielern, die in den bisherigen Bayernliga-Partien eher weniger zum Einsatz kamen, Wettkampfpraxis verschaffen – und gleichzeitig in die zweite Hauptrunde des bayerischen Toto-Pokals einziehen. Beide Vorhaben gelangen, beim Bezirksligisten SV Wörnitzstein setzten sich die Grün-Weißen mit 3:0 (1:0) durch.

