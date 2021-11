Fußball

11:22 Uhr

Der FC Gundelfingen hat erneut das Nachsehen

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Nach guter Anfangsphase geraten die Gundelfinger Kicker im Heimspiel gegen den FC Deisenhofen in Rückstand – und sind dann chancenlos.

Von Walter Brugger

Als sich der Nebel im Schwabenstadion gelichtet hatte und sogar die Sonne zum Vorschein kam, saßen die Trainer Hannes Sigurdsson und Martin Weng noch zu einem Plausch zusammen und ließen die Bayernliga-Partie zwischen dem FC Gundelfingen und dem FC Deisenhofen noch einmal Revue passieren. Ganz so friedlich war es zuvor nicht zugegangen, kurz nach dem Schlusspfiff hatte es noch ein Gerangel an der Seitenlinie gegeben, bis Weng dazwischen ging. „Wir haben verdient verloren, was soll das jetzt“, trennte der FCG-Coach die Streithähne auf beiden Seiten.

