Der FC Pfaffenhofen-UZ punktet für den Ligaerhalt

Plus Fußball-Kreisklasse Nord II: Wichtiger 3:0-Derbyerfolg gegen Unterthürheim. Wortelstetten gewinnt das Kellerduell, Steinheim geht in Eggelstetten letztlich leer aus.

Im Samstagspiel beim Titelanwärter der Fußball-Kreisklasse Nord II hatte Gast Unterringingen letztlich wenig zu bestellen. Die Platzherren führten schnell mit 2:0. Nach knapp einer Stunde sorgte zwar Manuel Oßwald per Strafstoß für den TSV-Anschlusstreffer, doch binnen zehn Minuten, Mitte der zweiten Hälfte machte Oberndorf mit drei weiteren Toren alles klar. (dz)