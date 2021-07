Der FCG zeigt sein freundliches Gesicht

Plus Fußball-Pokalspiel: Beim VfR Neuburg feiern die Grün-Weißen einen ungefährdeten Sieg und stehen in der Hauptrunde des bayerischen Pokals. Referee Treiber verhängt einen Elfmeter, nimmt ihn aber nach Rücksprache wieder zurück.

Welches Gesicht haben die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen nun gezeigt? „Das gute, das richtige“, ist Trainer Martin Weng überzeugt, nachdem seine Schützlinge gerade beim VfR Neuburg mit 4:0 (2:0) gewonnen hatten, mit dem die Grün-Weißen in der abgebrochenen Corona-Saison noch um den Landesliga-Titel gekämpft hatten. Womit der Einzug in die erste Hauptrunde des Toto-Pokals auf bayerischer Ebene perfekt ist.