Der FCL schlägt einen Titelanwärter

Plus Fußball-Kreisliga West: Favorit Glött „erzittert“ ein 2:1 gegen Schlusslicht Mindelzell. Auch Türk Gücü Lauingen punktet voll. Torreiches Remis der Gundelfinger U23

Glött – Mindelzell 2:1

Dass Samstagsspiele den Lilien-Fußballern gar nicht taugen, wurde gegen das Schlusslicht Mindelzell einmal mehr deutlich. Zwar behielt die SSV die drei Kreisliga-West-Punkte in Glött, doch der Auftritt war alles andere als ansehnlich. Die Rickauer-Elf tat sich nicht nur zu Beginn enorm schwer, brachte kaum brauchbare Aktionen zustande und musste in den Schlussminuten sogar noch um den Sieg zittern. Immerhin konnte sie den ersten gefährlichen Torabschluss gleich zur Führung nutzen: Von Kapitän André Daferner bedient, zog Justin Morais de Almeida flach zum umjubelten 1:0 ab (22.). Als dann mit Edi Keil und dem bis dahin besten SSVler Raphael Martin zwei Akteure verletzt den Platz verlassen mussten, war kaum noch Struktur im Spiel zu erkennen. Auch nach dem Wechsel blieb es beiderseits eine zähe Angelegenheit. Die wenigen, aber hochkarätigen Torchancen wurden zunächst nicht genutzt. Peter Eggle verpasste aus bester Position per Kopf das 2:0 (69.), im Gegenzug ließ Manuel Baur eine Hundertprozentige aus. Erst in der Schlussphase nahm die Partie Fahrt auf. Der eingewechselte Till Erhart – von Schneider sehenswert bedient – machte das 2:0 (82.). Der Anschlusstreffer durch Michael Oberhoffner (90.) nach einer Ecke ließ Mindelzell kurzzeitig nochmals hoffen, aber Favorit Glött rettete seinen schmeichelhaften Erfolg über die Restspielzeit. (RÖB)

