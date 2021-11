Fußball

17:55 Uhr

Der Kreissieger kommt vom TSV Binswangen

Plus Ehrenamt: Benedikt Winkler erhält in München hohe Auszeichnung des Bayerischen Fußball-Verbands für seine Engagement im Verein.

Von Günther Herdin

Wenn Benedikt Winkler in gut einer Woche als Knecht Ruprecht verkleidet gemeinsam mit dem Nikolaus wieder zahlreiche Kinder in Binswangen und sogar außerhalb der Gemeinde besucht, dann tut er dies bereits das fünfte Jahr hintereinander. 2017 hat der 30-Jährige den sogenannten Nikolausservice ins Leben gerufen. Der Nikolaus wird von Spielern der Mannschaft gespielt. Jedes Jahr werden so an zwei Tagen bis zu 20 Kinder besucht. Jedes Kind erhält nach Zusendung von Lob und Tadel der Eltern ein individuelles Nikolausgedicht das ebenfalls von Benedikt Winkler geschrieben wird. Auch die Kommunikation mit den Eltern und die Terminplanung wird von Benedikt Winkler übernommen. Gegenleistungen werden dafür nicht erwartet. Die Eltern geben lediglich eine freiwillige Spende ab. Die Einnahmen kommen der Mannschaftskasse der Binswanger Fußballer zugute.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen