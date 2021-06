Fußball

Der TSV Wertingen ist der Bezirksliga-FC Bayern

Zu zahlreichen Bezirksliga-Duellen zwischen der SSV Glött (blaue Trikots) und dem TSV Wertingen kam es in den vergangenen Jahrzehnten – hier eine Szene aus der Saison 2013/2014 mit dem Wertinger Sandro Santamaria (rechts) und dem dazwischen grätschenden Glötter Christoph Schumair. Die Gastgeber gewannen durch ein Tor von Christoph Rolle 1:0.

Plus Die Zusamstädter führen in der Allzeit-Wertung der Nord-Gruppe. Auch andere Landkreis-Vereine tauchen in der 60-Jahre-Statistik weit vorne auf – Insgesamt haben dreizehn Teams schon einmal auf dieser Ebene gekickt.

Von Günther Herdin

Als 1963 die Fußball-Bundesliga eingeführt wurde, suchte man den FC Bayern München vergeblich auf der Liste der dafür qualifizierten Mannschaften. Knapp sechs Jahrzehnte später ist der Verein aus der Landeshauptstadt nicht nur deutscher Rekordmeister – er führt auch mit klarem Vorsprung die „Ewige Tabelle“ der Bundesliga vor Borussia Dortmund und dem SV Werder Bremen an. Eine „Ewige Tabelle“ gibt es neuerdings auch von der schwäbischen Bezirksliga Nord.

