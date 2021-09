Fußball

Der große Schwung ist weg, ein Boom bleibt bislang aus

Ein Bild aus guten alten Tagen: 2011 feierten die Frauen des SV Donaualtheim den BOL-Titel samt Landesliga-Aufstieg. 2018 folgte der Rückzug aus dem aufstiegsberechtigten Spielbetrieb. Vergangene Saison kickte ein SVD-Team in der Freizeitliga, wurde Meister und wagt jetzt den Neustart in der Kreisklasse Donau.

Plus Frauenfußball: Zehn Jahre nach der Weltmeisterschaft in Deutschland fehlt weiterhin eine breite Basis. In der Region halten sich nur die SG Glött/Aislingen und Baiershofen beständig auf Bezirksebene. Donaualtheim wagt den Neustart in der Kreisklasse.

Von Christian Schuster und Walter Brugger

Zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass die Weltmeisterschaft in Deutschland dem Frauenfußball noch mal einen richtigen Schub geben sollte. Schließlich hatte die „goldene Generation“ um Rekord-Torschützin Birgit Prinz bei den beiden vorangegangenen Titelkämpfen zweimal den Pokal gewonnen. Doch der Boom blieb aus, was aber nur zu einem kleinen Teil mit dem frühzeitigen Scheitern der deutschen Elitekickerinnen am späteren Sieger Japan liegt. Vielmehr ist für einen Boom eine breite Basis nötig, die aber wird auch in der Region immer schmäler.

