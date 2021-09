Fußball

11:02 Uhr

Derby in Wertingen ist eine große Nummer im Altkreis

Plus Fußball-Bezirksliga Nord: Die Heimpartie des TSV Wertingen gegen Meitingen können diesmal weit mehr als 200 Zuschauer live verfolgen. In der Vorsaison hatten die Gäste die Nase vorne.

Von Michael Thiel

Nach drei Auswärtsspielen in Folge darf der TSV Wertingen nun wieder ein Bezirksliga-Spiel im eigenen Stadion bestreiten. Am siebten Spieltag kommt es am Sonntag (15 Uhr) auf dem Judenberg zum Derby gegen den TSV Meitingen – ein große Nummer im Altlandkreis Wertingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

